Ligue 1 (21e journÃ©e) : Les Abassis Ã  lâ€™affÃ»t

La 21e journée de Ligue 1 s’est poursuivie avec des résultats conformes plus ou moins à la logique, sauf au stade 5-Juillet où le favori, le MC Alger, a été battu par l’ESS sur le score de 2 à 1.

Pourtant, ce sont les Mouloudéens qui avaient ouvert le score sur un superbe but de la nouvelle « pépite ». Puis, en début de seconde mi-temps, un penalty-cadeau a été offert aux Sétifiens qui leur avait permis de rétablir la marque avant que Tambeng n’ajoute le but victorieux suite à un contre rapide. Une victoire qui donne

l’opportunité aux Sétifiens de creuser l’écart qui le sépare du MCA. Toutefois, l’USMBA, qui a battu au stade 24-Février le CSC, n’est qu’à deux points des gars d’Aïn El Fouara.

Il faut la louer, la spectaculaire remontée des poulains de Cherif El Ouazzani, qui, il n’ y a pas si longtemps, étaient englués au bas du classement général. Ils avaient réussi une phase retour pour le moins époustouflante, puisqu’ils n’ont perdu qu’à Sétif contre l’ESS sur le score de 1 à 0. Dans cette rencontre, ils auraient pu faire mieux, sans l’expulsion de Sidhoum qui a écopé de deux matches de suspension. Il faut admettre que cette équipe de la Mekerra possède un groupe homogène et surtout très ambitieux. À cette allure, il peut aisément se frayer un chemin parmi les «Grands».

Au stade Sefouhi de Batna, l’équipe locale a encore une fois perdu deux précieuxpoints en se faisant accrocher par une coriace formation nahdiste, même si les locaux et notamment l’entraîneur Mechiche accusent l’arbitre de cette empoignade d’avoir privé son équipe de deux penaltys flagrants.

Certes, le CAB possède encore un match en retard, à domicile, devant la JSK mais qui n’est pas encore programmé, alors qu’on amorce la 22e journée du championnat national de Ligue-1.

Il est plus que nécessaire que la commission des compétitions de la LFP penche sérieusement sur la question des matches en retard afin que tous puissent voir les choses d’une manière plus claire.

Hamid G.

Résultats :

USM Harrach 0 - MC Oran 0

RC Relizane 1 - Zidane MO Béjaia 0

USM Bel-Abbès 1 - CS Constantine 0

CA Batna 0 - NA Hussein Dey 0

MC Alger 1 - ES Sétif 2