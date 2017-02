HÃ©patite virale : JournÃ©e de sensibilisation

Une journée de sensibilisation portant la prévention contre l’hépatite virale a été organisée, hier à la maison de la Culture de la commune de Magra, dans la wilaya de M’sila, a-t-on constaté.

Initiée par les bureaux locaux de l’Association nationale de la prise en charge du malade et des handicapés, et l’Académie de la société civile algérienne (ASCA), en collaboration avec les établissements publics de santé de proximité (EPSP) de la daïra de Magra, la journée a vu la participation de plusieurs praticiens et spécialistes des maladies infectieuses et d’un grand nombre d’étudiants en médecine.

Abordant l’hépatite virale, le chef de service à l’hôpital de M’sila, Dr Mohamed Merniz, a indiqué que cette pathologie est une inflammation du foie causée par des substances toxiques, ou par des virus mettant en avant les moyens mis à la disposition des praticiens de la santé pour lutter contre cette maladie contagieuse.

Il a ajouté que les campagnes de sensibilisation et de prévention organisées périodiquement au profit de différentes catégories sociales, dans le cadre de la lutte contre cette maladie, sont en mesure de faire régresser les cas d’hépatite virale signalés.

Dr Mohamed Tabani, du même établissement de santé, a évoqué la prise en charge psychologique du malade atteint de l’hépatite virale et a développé le volet lié à l’application des règles habituelles d’hygiène et de sécurité qui permet, a-t-il affirmé dans une large mesure de mieux se protéger.

Cette rencontre vise, selon les organisateurs, à sensibiliser les citoyens de la daïra de Magra aux méthodes liées a la prévention contre cette maladie et à mettre la lumière sur les voies de transmission des virus causant l’hépatite virale.