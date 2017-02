Angleterre : Mourinho soutient Ranieri aprÃ¨s son limogeage

L'entraîneur portugais de Manchester United, Jose Mourinho, a apporté son soutien au coach italien de Leicester City Claudio Ranieri en postant vendredi une photo d'eux tout sourire sur Instagram. "Champion d'Angleterre et nommé entraîneur de l'année par la FIFA. Viré. C'est ça, le football moderne, Claudio. Garde ton sourire amico. Personne ne peut effacer l'histoire que tu as écrite", a ajouté le technicien de Man United. L'annonce du limogeage de l'entraîneur de Leicester City a suscité beaucoup de réactions dans le monde du football anglais. Gary Lineker, ancien joueur des "Foxes" et ancien international anglais, avait même pleuré en apprenant la nouvelle jeudi soir. La décision des dirigeants de Leicester, actuellement 17e du championnat d'Angleterre à un point du premier relégable, a toutefois reçu quelques soutiens. "La relégation serait un désastre pour Leicester, et je pense que les dirigeants ont pris une très sage décision.