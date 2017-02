Ligue 2 (22e journÃ©e) : Le PAC poursuit sa marche vers lâ€™accession

La 22e journée du championnat de Ligue Deux, disputée ce week-end, n’était certainement pas celle des locaux. Il ne fallait, visiblement, pas évoluer à domicile pour espérer réaliser un bon résultat, la meilleure opération de cette manche, assez pauvre en buts, a été réalisée par le leader, le Paradou Athlétic Club, qui est allé s'imposer à Biskra, face à un sérieux candidat à l’accession. Le seul but de cette rencontre assez disputée à été marqué par l’inévitable Méziani (12'). Les protégés du technicien espagnol, Josep Maria Nogués, se sont ainsi rapidement ressaisis après leur défaite à domicile face au GCM, la semaine dernière. Le PAC, qui compte un match en moins, consolide par la même sa position au classement en faisant un pas de plus vers l'accession, d'autant plus que le dauphin, en l’occurrence la JSMB, n'a pu faire mieux qu'un match nul au Khroub. Menés après seulement un quart d'heure de jeu par le premier relégable (Boulainine 15'), les poulains du coach Ifticen ont réagi en seconde période pour revenir à la marque par l’intermédiaire de Driefel (58'). De son côté, l'USM Blida à pu reprendre sa place sur le podium, à l'issue du nul (0-0) à Mascara, un exploit de la part des coéquipiers de Laifaoui, au vu du parcours sans faute réalisé par le Ghali depuis l'entame de la phase retour. Dans le bas du tableau, pas de changement notable, à l'exception de la belle performance du Mouloudia d'El Eulma à Boufarik (0-1). Malgré cette précieuse victoire, Babya, qui faut-il le souligner, effectue un bon parcours depuis le début de la seconde partie du championnat, reste quand même en position de second relégable. De son côté, la lanterne rouge, à savoir le RCA, a été forcée au partage des points, at-home, par le MC Saida. Un faux pas de plus qui complique d'avantage la situation de cette formation de l'Arbâa.

R. M.