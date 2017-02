FIFA : Le prÃ©sident de la FIFA sâ€™engage Ã  soutenir le football zimbabwÃ©en

Le président de la Fédération internationale de football association (FIFA), Gianni Infantino, a rencontré vendredi le président zimbabwéen Robert Mugabe et a promis d'appuyer le développement du football dans le pays. M. Infantino était accompagné par son secrétaire général, Fatma Samoura, et d'autres hauts dirigeants du football mondiaux et africains lors de la réunion à huis clos avec M. Mugabe à la Maison d'Etat, qui a duré une heure, a rapporté l'agence de presse New Ziana. M. Infantino et ses collègues étaient au Zimbabwe pour une célébration conjointe de l'anniversaire du président de l'Association zimbabwéenne de football (AZF) Phillip Chiyangwa ainsi que son élection à la tête du Conseil des associations de football de l'Afrique australe (COSAFA). M. Mugabe est un amateur de football autodéclaré. Le président de la FIFA a indiqué aux journalistes après la réunion que l'instance dirigeante du football international travaillait sur un certain nombre de projets pour développer le football au Zimbabwe. "Il y a des projets concrets déjà amorcés que nous soutenons pleinement et nous tenons à remercier le gouvernement d'avoir accepté ces projets, tels que celui portant sur la création de 8.000 clubs de football dans tout le pays dans le but de développer le football de base de manière structurée", a-t-il précisé. M. Infantino a ajouté qu'ils ont également discuté du projet d'une académie nationale de football au Zimbabwe, qui selon eux révolutionnerait le football dans le pays. Le Zimbabwe a terminé dernier de la poule avec seulement un point lors de la récente Coupe d'Afrique des Nations 2017 au Gabon.