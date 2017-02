Attaque terroriste contre une patrouille de lâ€™armÃ©e nigÃ©rienne : Lâ€™AlgÃ©rie condamne avec force

L'Algérie a condamné "avec force" l'attaque terroriste perpétrée mercredi dernier contre une patrouille de l'armée nigérienne dans la zone d'Ouallam (ouest), et a exprimé sa solidarité avec le peuple et le gouvernement de ce "pays frère". "L'attaque meurtrière qui a ciblé, mercredi soir, une patrouille de l'armée nigérienne et dans laquelle quinze vaillants soldats nigériens ont trouvé la mort, est un acte terroriste lâche que nous condamnons avec force", a indiqué vendredi, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères (MAE), Abdelaziz Benali Cherif, dans une déclaration à l'APS. "Nous présentons aux familles et proches des victimes nos sincères condoléances et exprimons notre solidarité avec le peuple et le gouvernement frères du Niger, comme nous réitérons notre condamnation du terrorisme", a-t-il souligné.

Le porte-parole du MAE a exprimé la conviction de l'Algérie que le terrorisme "ne peut venir à bout de la détermination du Niger et de son peuple, lesquels sont prêts à lui faire face quels qu'en soient les sacrifices".