M. Sellal reÃ§oit M.â€ˆMoubelet Boubeya : Dynamiser les relations

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a reçu, jeudi, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la Francophonie et de l'Intégration, chargé des Gabonais à l'étranger, Moubelet Boubeya, qui lui a transmis un message du Président de la République du Gabon, Ali Bongo Ondimba, au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

L’état des relations bilatérales a constitué l'un des points importants de cette audience, précise la même source, qui souligne qu' «afin de redynamiser ces relations, il a été retenu de dépêcher une équipe d'experts algériens au Gabon en vue de préparer la réunion de la Commission mixte qui ne s'était plus réunie depuis plusieurs années». «L'essentiel étant d'insuffler une dynamique nouvelle qui consolidera les liens d'amitié et de fraternité entre les deux pays sachant que plusieurs opportunités de coopération existent», ajoute le communiqué, précisant que l’examen de questions d'intérêt commun a été aussi abordé lors de cette rencontre». L'audience s'est déroulée en présence du ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra et du ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel.



Bénéficier de l’expérience algérienne



Le Gabon veut bénéficier de l'expérience algérienne en matière de formation professionnelle, a indiqué le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et de l'Intégration, chargé des Gabonais à l'étranger, Pacôme Moubelet Boubeya. «Nous voulons tirer profit de l'expérience et de l'expertise de l'Algérie en matière de formation professionnelle», a-t-il déclaré à l'issue de son entretien avec le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki. Relevant que l'Algérie a mis en place une «politique de formation professionnelle dynamique», le ministre gabonais a souligné que son pays «compte s'en inspirer et voir comme l'adapter aux réalités gabonaises pour atteindre la performance». Il a ajouté avoir évoqué avec M. Mebarki «les préparatifs liés à la tenue de la commission mixte entre les deux pays, à travers laquelle nous voulons dynamiser davantage les domaines de coopération dans ce secteur particulier». Pour sa part, M. Mebarki a mis en avant la «volonté» des deux parties à «hisser le niveau de coopération dans ce secteur afin de refléter la qualité de la coopération politique algéro-gabonaise, ainsi que la convergence de vues entre les chefs d'Etat des deux pays».