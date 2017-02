Leicester se sÃ©pare de Raneiri : Mahrez retrouvera-t-il son niveau ?

Claudio Raneiri n’est plus en poste à Leicester City. L’entraîneur italien, qui a conduit les Foxes vers leur seul titre de champion d’Angleterre, il y a moins d’un an, a été relevé de ses fonctions dans la soirée de jeudi pour insuffisance de résultats.

Claudio Raneiri paye ainsi la mauvaise saison du champion en titre, lanterne rouge avec un point seulement devant le dernier du classement, Hull City. La nouvelle du licenciement de l’ancien coach de Chelsea et de l’AS Monaco a soulevé une vague de solidarité dans les réseaux sociaux, tant le technicien de 61 ans ne peut assumer à lui seul la mauvaise passe que traverse Leicester City. Les mauvais résultats de Leicester City, qui n’a remporté aucun match en 2017 en championnat, est diversement expliqué en Angleterre depuis quelque temps, mais l’on retient à chaque fois que les critiques des observateurs étaient destinées aux cadres de l’équipe, aux premiers Riyad Mahrez et Jamie Vardy.

Signe de la méforme des deux joueurs vedettes de Leicester City, la saison dernière à cette même période, les deux hommes présentaient des statistiques époustouflantes avec 41 buts à eux deux et 17 passes décisives. A contrario, cette saison, ils n’ont marqué que 8 buts et donné 4 passes décisives.

Le faussé est criant et c’est sur cela justement que Claudio Raneiri a essayé de travailler ces derniers jours en bousculant du mieux qu’il pouvait ses deux joueurs vedettes, mais sans trop de succès. Dans la soirée de jeudi à vendredi, Leicester City a pondu un communiqué dans lequel il tentait d’expliquer les raisons du renvoi de Claudio Raneiri. « Cela a été la décision la plus difficile que l’on a eue à prendre lors de ces sept dernières années depuis que King Power a racheté Leicester City. Mais nous avons le devoir de mettre les intérêts à long terme du club au-dessus de tout sentiment personnel, aussi important soit-il », a expliqué le vice-président de Leicester, Aiyawatt Srivaddhanaprabha, sur le site du club. Leicester n’est que 17e sur 20 en championnat cette saison avec 21 points un de plus que Hull premier relégable. Le club reste sur 7 défaites consécutives en Premier League. Craig Shakespeare et Mike Stowell assureront l’intérim. Assurément, Riyad Mahrez devra assumer maintenant la lourde responsabilité de maintenir en Premier League le club qu’il a emmené la saison dernière sur le toit de l’Angleterre.

Amar B.