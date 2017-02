JSK - JSS : Rahmouni et Moussouni en quÃªte de confirmation

La JS Kabylie semble avoir retrouvé un semblant de sérénité à la faveur de sa qualification inespérée en coupe de la CAF. La large victoire (4-0) et l’euphorie qui s’en est suivie a chassé les doutes qui paralysaient les joueurs depuis le début de la saison par la faute d’un parcours catastrophique qui a fait que la JSK occupe actuellement l’avant-dernière place au classement de la Ligue 1 Mobilis. Le duo Rahmouni-Moussouni qui a pris le relais au courant de la semaine dernière semble avoir réussi à provoquer le déclic tant attendu. Les coéquipiers de Boulaouidat, qui n’ont enregistré qu’une seule victoire à domicile en championnat depuis le début de la saison, ont montré du caractère et de l’abattage, deux qualités qui leur ont affreusement manqué cette saison. Pour autant, le staff technique ne veut pas se laisser gagner par l’euphorie et a tenu à le faire savoir aux joueurs lors du débriefing de reprise, de mardi. En effet, Mourad Rahmouni a exhorté tout le monde à garder les pieds sur terre et ne pas trop s’enflammer, expliquant que le plus dur reste à faire. Moussouni de son côté a fixé des objectifs à court terme qui consistent à enchaîner « avec trois ou quatre victoires ».

« C’est comme ça qu’on pourra dire que l’équipe est sur une courbe ascendante. Gagner un match ne veut absolument rien dire, quand bien même cette qualification est très bénéfique pour le moral des troupes », a fait savoir l’ancienne coqueluche des Canaris.

De son côté, Mourad Rahmouni est allé loin en rappelant à ses joueurs les nombreuses lacunes relevées lors du match de coupe de la CAF face à Monrovia (victoire 4-0). « Tout n’a pas été parfait. On a commis beaucoup de fautes qui auraient pu nous coûter cher. Franchement, si on avait joué une équipe plus coriace, on aurait pris un but tant on a été parfois mauvais derrière. Il y a beaucoup de travail à faire », a constaté Mourad Rahmouni qui a demandé à ses joueurs de redoubler d’efforts pour améliorer le jeu de l’équipe. Le duo Rahmouni-Moussouni veut en effet enchaîner avec une victoire en championnat aujourd’hui face à la JS Saoura. Pour le staff technique, ce match est important en ce sens où il sera le véritable départ de la JSK dans sa quête pour le maintien. Une victoire devrait permettre aux Canaris d’amorcer leur remontée vers le milieu du tableau, objectif principal de Rahmouni et Moussouni, tel qu’il leur a été assigné dans leur contrat.

Amar Benrabah