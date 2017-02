MCA 1 - ESS 2 : Lâ€™Entente solide leader

L'Entente de Sétif a consolidé sa position de leader du championnat de Ligue 1, en damant le pion au Mouloudia d'Alger, à l'occasion de la 21e journée. En effet, l'ESS s'est imposée, hier au stade du 5-Juillet, sur le score de 1 à 2 face au MCA.

Ce choc au sommet entre le leader et son dauphin a tenu toutes ses promesses. Les vingt-deux acteurs sont tout de suite entrés dans le vif du sujet, dans cette partie marquée par l'engagement physique et l'agressivité dans le jeu et dominée par l'aspect tactique. Adoptant un schéma de base de prudence (4-2-3-1 avec un bloc médian), les protégés du coach Madoui ont surtout favorisé le jeu de contre pour tenter de surprendre les locaux, 10', le tir croisé de Djahnit passe tout près, De leur côté, les poulains de Moussa, évoluant dans une configuration tactique portée vers l'offensif (4-4-2 en losange), se sont distingués par un jeu plutôt élaboré, 22', Bouguèche manque de peu de tromper la vigilance de Khedairia, en reprenant au premier poteau le centre de Hachoud, 23', le jeune et talentueux Mansouri parvient à surprendre le portier ententiste d'un superbe tir enveloppé au second poteau, un but qui n'a pas manqué d'enflammer les tribunes du stade du 5-Juillet. Après cette réalisation, les camarades d'Ait Ouameur ont tenté de réagir, mais en vain. Le MCA est revenu aux vestiaires avec l'avantage au score, néanmoins, l'ESS est revenue à la marque, dès la reprise. 46', Djabou est fauché par Bouhana dans la surface. L'arbitre de la rencontre, Abid Charef désigne le point de penalty sans hésitation, Nadji se charge d’exécuter la sentence et remet les pendule à l'heure, Les coéquipiers de Hachoud ont par la suite repris les choses en main en mettant la pression sur le camp adverse. 63', Khedairia est contraint de se coucher pour bloquer la balle de Bouguèche, 77', le heading de Bouhenna est bien arrêté par le gardien, La rencontre s'emballe, notamment avec l'expulsion de Haddouche pour une faute sur Mansouri, 78', le Camerounais Tambang surprend tout le monde en donnant l'avantage aux visiteurs, celui-ci récupère la balle dans sa surface et déclenche un contre rapide, il s’appuie sur Nadji avant de tromper Chaouchi en toute quiétude.

Une précieuse victoire qui permet à l'ESS de garder la tête du classement. A noter que le MCA compte deux matchs en moins.

Rédha Maouche

Résultats :

Jeudi :

USM Harrach 0 - MC Oran 0

RC Relizane 1 - MO Béjaia 0



Hier :

USM Bel-Abbès 1 - CS Constantine 0

CA Batna 0 - NA Hussein-Dey 0

MC Alger 1 - ES Sétif 2



Programme d’aujourd’hui :

Olympique Médéa - USM Alger (15h00)

CR Belouizdad - DRB Tadjenanet (16h00)

JS Kabylie - JS Saoura (16h00)

Ligue 2-Mobilis (21e journée) :

WAB 0 - MCEE 1

RCA 0 - MCS 0

USB 0 - PAC 1

GCM 0 - USMB 0

ASK 1 - JSMB 1

ABS 1 - JSMS 1

ASMO 1 - CRBAF 1



Demain :

ASO-CABBA à 16h