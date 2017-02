Groupe Lafarge Holcim-AlgÃ©rie : Bonnes ROUTES

Comme de coutume, dans une ambiance conviviale, le groupe Lafarge-Algérie a organisé, jeudi dernier, une rencontre avec la presse. Un rendez-vous important qui a permis aux journalistes de prendre connaissance et en toute transparence du bilan d’activité du groupe en 2016, et de ses nombreux projets d’envergure qui seront développés au cours des prochains mois. En effet, durant cette rencontre, le directeur des affaires publiques et communication, Serge Dubois, qui a fait une brève présentation de groupe et son activité, au niveau national à l’international, a exprimé sa pleine satisfaction quant aux résultats enregistrés pendant l’année 2016. Appuyant ses dires, il a cité, à titre d’exemple, le démarrage de la cimenterie CILAS Biskra et de l’activité ciment et mortiers CMA Meftah, et le démarrage de la carrière de granulats à Kef Azrou et le four de plâtre COLPA. Durant l’année 2016, le groupe a atteint également ses objectifs en matière d’installation de six points de vente spécialisés dans la distribution des matériaux de construction (batistore). Il faut dire que ce succès confirme la grande volonté de groupe à élargir son réseau au niveau national et de répondre aux besoins de marché local en matière des matériaux de construction, et d’apporter des solutions innovantes. Aussi, cette réussite est un signe fort que Lafarge Holcim-Algérie a vite compris la grande importance du marché de la construction algérien qui ne cesse d’accroître de plus en plus, et cela grâce aux grands programmes de construction qui ont été déjà lancés ou seront lancés dans les prochaines années. «L’Algérie constitue un marché d’importance stratégique pour notre groupe dans le bassin méditerranéen, car le secteur de la construction est en croissance constante depuis 2000, avec d’importants besoins en matériaux de construction et solution constructives», a indiqué Serge Dubois. En réponse par ailleurs à une question relative à l’exportation de ciment durant cette année, il a salué les efforts déployés par le gouvernement afin de développer ce domaine porteur pour l’économie nationale, tout en indiquant que «quand on satisfera la demande locale, Lafarge Holcim-Algérie va sûrement exporter le surplus à l’étranger, surtout vers les pays africains». Mettant à profit cette occasion, le même responsable a fait savoir qu’en ce qui concerne le ciment blanc, Lafarge produit 600.000 tonnes par an, dont 80.000 tonnes sont destinées à l’exportation.



Terrassement routier et autoroutier : les solutions de Lafarge



En effet, le sujet qui a attiré beaucoup l’attention des journalistes, c’est celui lié au domaine des travaux de terrassement routier et autoroutier. On constate, dans ce sillage, que le réseau routier en Algérie, surtout au niveau de certains tronçons de l’autoroute Est-Ouest, sont en dégradation totale, à cause de plusieurs problèmes, comme la qualité du sol. Pour mettre fin à ces problèmes, Lafarge propose des solutions adéquates. Selon les explications de Hakim Oumachiche, ingénieur, ces nouvelles méthode innovante sont très efficaces, dont le coût est moins cher environ de 40% par rapport aux méthodes utilisées actuellement, comme le traitement des sols en place au liant hydraulique routier. Cette technique permet la réutilisation de sols initialement voués à la mise en dépôt, exemple des argiles, marnes, Sables, etc. S’agissant de recyclage des chaussées à froid au liant hydraulique routier, celui-ci permet de réutiliser la chaussée détériorée, couche de roulement, couche de base, couche de fondation, une partie de la couche de forme ou du sol support pour reformer une nouvelle couche de forme qui accueillera une nouvelle couche de roulement.

M. A. Z.