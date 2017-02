CNES/CONEVAL : Politiques sociales et partage de connaissances

Les travaux de l’atelier technique d’échange d’expériences et de partage des connaissances et de bonnes pratiques en matière de suivi et d’évaluation des politiques sociales se poursuivaient, jeudi à Alger, dans le cadre du programme de coopération trilatérale Algérie-Mexique-Unicef. L’atelier, organisé par le Conseil national économique et social (CNES), avec le Conseil mexicain en charge de l’évaluation de la politique de développement social (CONEVAL) et l’Unicef, «a pour enjeu de créer une forte capacité en Algérie d’inclusivité, d’efficacité et d’efficience, de l’aide sociale aux enfants vulnérables», a déclaré le représentant de l’Unicef en Algérie, Marc Lucet. Il a, dans ce sens, précisé que «l’Unicef est partie prenante et participante à cet atelier qui a pour objectif d’établir et d’aboutir à un système d’analyse et d’évaluation politique sociale pour l’enfance». M. Lucet a, en outre, ajouté que l’Organisation onusienne, qui a joué le rôle de «facilitateur» entre les deux gouvernements pour l’organisation de cet atelier, considère cet échange «très significatif, puisqu’il ouvre la voie à un renforcement de la capacité d’évaluation sociale pour une plus grande efficacité dans l’avenir des politiques sociales».

Reconnaissant le travail exceptionnel que mène le CONEVAL en matière d’analyse et d’évaluation, le représentant de l’ONU s’est réjoui «du partage de l’expérience mexicaine dans la lutte contre la pauvreté, avec l’Algérie qui a démontré depuis l’indépendance son attachement aux questions de la justice sociale». En terme d’attentes de cette rencontre algéro-mexicaine qui a permis aux représentants du CNES et du CONEVAL d’exposer leurs travaux, «il est question d’élaborer une thématique complémentaire et de définir au plus fin un plan d’activité sur ce qu’on pourrait mener ensemble, mais aussi de permettre à nos partenaires mexicains de mieux connaître ce que nous faisons», a indiqué le chef de la division des études sociales au CNES, Fawzi Amokrane. Il a, à cet effet, souligné l’importance et le «besoin de travailler avec des institutions techniques de renommée internationale, telles que le CONEVAL, afin de faire connaître et rendre visible le travail du CNES». Pour sa part, le représentant du CONEVAL, Ricardo Jiménez, a estimé que cette rencontre constitue un moyen pour «apprendre et reconnaître les efforts des Algériens, avec pour intention de continuer à travailler ensemble en vue d’améliorer la politique sociale et le bien-être économique des deux populations (mexicaine et algérienne) en matière d’équité». (aps)