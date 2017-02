8e salon international Â« SIAHA-2017 Â»

Le parc hôtelier national sera renforcé, dans un proche avenir, de 70.000 lits supplémentaires, avec la réception de 584 projets en cours de réalisation sur les 1.600 officiellement agréés par la tutelle, offrant une capacité d’accueil de 200.000 lits, a indiqué, avant-hier, le ministre de l’Aménagement du territoire, du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelouahab Nouri, lors d’une déclaration à la presse, en marge de l’inauguration de la 8e édition du Salon international du tourisme, des voyages et des équipements hôteliers «SIAHA-2017».

À cette occasion, il a réaffirmé l’engagement de l’État à relancer le secteur pour en faire l’une des locomotives de l’économie alternative aux hydrocarbures. Dans cette optique, M. Abdelouahab Nouri a souligné que le congrès annuel de l’Organisation mondiale du tourisme, qui s’est tenu la semaine dernière à Alger, a été couronné par l’adoption d’un programme de jumelage entre les établissements hôteliers algériens de haut standing, et leurs homologues à travers le monde. Ce dernier a insisté sur l’importance capitale de l’investissement privé pour relancer le secteur, soulignant qu’«il ne faut plus compter sur l’État dans ce domaine». Néanmoins, et dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement en vue de mettre à niveau et moderniser les infrastructures hôtelières et touristiques publiques, pas moins de 65 établissements hôteliers publics ont bénéficié d’un programme de réhabilitation, a relevé le ministre, une majeure partie de ces établissements ayant été édifiés dans les années 1970. Pour ce qui est d’Oran, un intérêt particulier est accordé à cette wilaya qui se prépare à accueillir les jeux Méditerranéens-2021, précise M. Nouri. C’est pourquoi le parc hôtelier de la capitale de l’Ouest est appelé à être fortement renforcé dans les années à venir. Rappelons que le ministre a entamé sa visite à Oran par la pose de la première pierre d’un hôtel 5 étoiles à Es-Sénia. Un investissement conclu dans le cadre d’un partenariat entre un opérateur algérien et une société émiratie. Selon la fiche technique, l’établissement offre une capacité d’accueil de 202 lits et est doté d’équipements de confort de haut de gamme. Le ministre a, par ailleurs, inauguré un hôte de 3 étoiles au boulevard Maâta-Habib, au centre-ville. Toujours concernant la relance du secteur, Air Algérie s’apprête à lancer la ligne Oran-Montréal, a-t-on appris en marge du Salon SIAHA. Le premier vol de cette nouvelle desserte est prévu en juin prochain, et le programme de cette destination comprend, initialement, trois vols par semaine. À l’occasion de la tenue du Salon, Air Algérie offre à ses clients une réduction sur ses réseaux nationaux et internationaux, variant entre 50 et 55%. La 8e édition du SIAHA-2017, qui se tient au palais des Expositions du centre de Conventions d’Oran, s’est distinguée par une forte participation étrangère. En effet, plusieurs pays y participent, dont la Malaisie, les Émirats arabes unis, la Turquie et la Tunisie. Plusieurs entreprises nationales exposent, à l’occasion de cet évènement, des produits de service contribuant à la promotion du secteur dans notre pays.

Amel Saher

L’ambassadeur du Liban à El Moudjahid :

« 14 accords de coopération seront bientôt signés »



Dans une déclaration au journal El Moudjahid, l’ambassadeur du Liban , M. Ghassan Moallem, a révélé la signature prochaine d’un accord de coopération dans le domaine du tourisme entre le gouvernement algérien et son homologue libanais. Cet accord portera sur l’échange de l’expertise et des visites entre les responsables du secteur des deux pays, a déclaré le diplomate. Ce dernier a révélé, en outre, la concrétisation bientôt d’un projet de collaboration entre l’École du management hôtelier algérienne, et son homologue libanaise. Concernant la coopération, M. Ghassan Moallem a fait savoir que 14 projets d’accords sont prêts à être signés et vont toucher de nombreux secteurs, parmi lesquels le tourisme, la culture, la protection et l’ encouragement des investissements et le secteur des services. A. S.