Jumelage interhÃ´pitaux : Des spÃ©cialistes du CHU de Bab El-Oued Ã  Tindouf

Une équipe médicale spécialisée du Centre hospitalo-universitaire de Bab El-Oued a entamé, jeudi dernier, des consultations médicales au profit de malades de la wilaya de Tindouf, dans le cadre du jumelage interhôpitaux.



Composée de 38 praticiens spécialistes, cette équipe assure des consultations dans les spécialités de chirurgie générale, pneumologie, neurologie, gastrologie, urologie, cardiologie, gynécologie et néphrologie, a précisé le chargé de communication à l’Établissement public hospitalier de la wilaya de Tindouf, Hamma Soudani. L’initiative permettra aussi la formation continue des praticiens locaux et l’échange d’expériences médicales entre encadreurs et praticiens dans le domaine, la dynamisation du jumelage entre les structures du nord et du sud du pays, et la prise en charge des malades de la région leur épargnant les déplacements vers les structures du nord du pays, a souligné le même responsable.

Ces spécialistes ont été déployés à travers les différentes structures de santé de la wilaya de Tindouf, pour permettre au plus grand nombre de malades de bénéficier de prestations médicales, au regard du déficit accusé dans certaines spécialités dans la région.

L’équipe médicale se rendra, durant son séjour qui se poursuivra jusqu’à la semaine prochaine, dans la commune d’Oum-Laâssel (170 km du chef-lieu de wilaya), en vue d’offrir ses prestations médicales et assurer des interventions chirurgicales au niveau de l’établissement de santé de proximité de cette collectivité.

Cette initiative a été favorablement accueillie par la population locale, notamment les malades ne pouvant se rendre pour leurs soins spécialisés dans les structures implantées au nord du pays, selon les impressions recueillies de certains malades. (APS)