OMS : Un Centre de documentation et dâ€™information Ã  Alger

«L’ouverture de ce centre répond à un besoin de partage et d’approfondissement des connaissances produites en Algérie dans les domaines de la médecine et annexes, et cela afin que les travaux réalisés soient connus à l’extérieur», a affirmé, jeudi, le représentant de l’OMS en Algérie.

Dr Bah Keita, qui a procédé à l’inauguration d’un nouveau centre de documentation et d’information (CDI) à Alger, au sein du bureau de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a fait savoir que cet établissement constitue un nouveau pas en avant permettant essentiellement à la communauté scientifique, la promotion de la recherche et de la connaissance médicales.

Il a ajouté, dans le même sens, que «ce centre dispose de nombreux ouvrages mis à la disposition des chercheurs, enseignants et étudiants. Des ouvrages à la portée de tous, et qui ouvrent la fenêtre vers les travaux réalisés dans le domaine de leur spécialité. L’accès en ligne est gratuit pour tous», a-t-il précisé.

Le CDI offre, selon le représentant de l’OMS, aux universitaires, la «facilité de l’accès» à la documentation de l’agence onusienne, ainsi qu’à la littérature mondiale et nationale, dans le domaine de la santé.

Les établissements et organismes en relation avec le domaine de la santé, dont les institutions étatiques, y compris le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, bénéficieront également de cet accès libre de la documentation.

Parmi les services que le centre offre aux usagers, figure l’accès à «une base de données structurée», selon les normes internationales, une base de données en ligne et un espace cyber, ainsi qu’une médiathèque. Cette base de données diversifiées de sources d’informations en ligne relie tous les abonnées connectés afin qu’ils puissent accéder à toutes les publications en liaison avec le monde médical, partout dans le monde.

Les thèses réalisées par les universitaires de la faculté de médecine d’Alger s’avèrent d’être un atout quand il s’agit de la contribution dans le domaine de la recherche médicale et scientifique. C’est ce que vise la coopération qui existait entre l’OMS et la faculté de médecine d’Alger, et de «valoriser le savoir-faire algérien», a expliqué le représentant de l’OMS en Algérie, Dr Bah Keita.



« L’Algérie compte parmi les rares pays ayant réalisé les OMD »



Il y a lieu de souligner que le représentant de l’OMS a affirmé, récemment, que «l'Algérie compte parmi les rares pays ayant réalisé les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD)», de l'Organisation des Nations unies (ONU).

En effet, M. Keita a fait savoir qu’«il s’agit d’un progrès qui mérite d’être cité».

S’agissant de la Stratégie quinquennale liant l’OMS à l’Algérie, le représentant de l’ONU a qualifié le document d’«important», car il reflète, d’une part, les priorités nationales définies par le gouvernement algérien en matière de santé, et, d’autre part, il s’inspire des orientations stratégiques de l’OMS au niveau continental, et plus largement au niveau planétaire, a-t-il poursuivi. Il a relevé l’engagement de l’Algérie à faire de la santé une priorité nationale.

«Je tiens à mettre l’accent sur les remarquables mesures et dispositions prises par votre pays pour faire face aux menaces épidémiologiques de toute nature, notamment au niveau des régions frontalières», a-t-il affirmé. M. Keita a fait savoir que cette Stratégie de coopération avec l’OMS est le fruit d’un processus qui a démarré il y a plus d’une année, par des «consultations» avec les départements ministériels de la Santé, et des Affaires étrangères, tout en associant d’autres agences onusiennes, ainsi que d’autres partenaires des secteurs de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur, de la société civile, etc.

Il a rappelé, à ce propos, les indices liés à l'éradication de la pauvreté, à l'augmentation du taux de scolarité et d'enseignement qui a dépassé les 98%, outre l'enraiement des maladies ciblées, telles la malaria et la tuberculose, et la baisse sensible du sida.

Bitame Salah Eddine