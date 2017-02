cancer de la tÃªte et du cou : Des tumeurs trÃ¨s frÃ©quentes

Le nombre de cas de patients atteints d'un cancer de la tête et du cou est en constante augmentation, depuis une dizaine d'années. Selon les statistiques Centre international du cancer, Globocan, le cancer du nasopharynx représente 3% de l'ensemble de tous les cancers, en Algérie. Il est suivi du cancer du larynx, avec un taux de 1,6%, du cancer de la cavité orale, la bouche et les lèves, avec 1,3%, et les autres pharynx, avec 0,4%.

Pour le chef de service oncologie, «le dépistage de ces tumeurs est une prévention secondaire. Cependant, ce qui est mieux que le dépistage, c’est la prévention primaire. Du moment que le tabac et l'alcool sont les deux principales causes de ces cancers ORL, il faut arrêter de fumer et essayer de ne pas boire d'alcool». C’est dans ce sens qu’un symposium scientifique sur le cancer de la tête et du cou, sous un nouveau format digital, a été organisé hier à Alger. Un évènement exclusivement dédié aux professionnels de la santé algériens exerçant dans le domaine du cancer de la tête et du cou. Plus de 400 de participants ont répondu présents, dont des oncologues, ORL, chirurgiens et radiothérapeutes, pour échanger sur des thèmes innovants liés à la personnalisation et à l'optimisation du traitement dans les cancers de la tête et du cou.

Modérées par le professeur Kamel Bouzid, président de la Société algérienne d’oncologie médicale (SAOM), et chef de service du département d’oncologie médicale au Centre Pierre- et-Marie-Curie d’Alger, les sessions du symposium ont été animées par l’éminent professeur Jean-Louis Lefebvre, ancien chef de département de cancérologie du centre Oscar-Lambret, centre régional de lutte contre le cancer du nord de la France, et qui a présidé de nombreuses sociétés savantes françaises et internationales entre 1989 et 2014.

Le Pr Lefebvre a déclaré qu’«au cours des 15 dernières années, des progrès considérables ont été réalisés en chirurgie oncologique, en radiothérapie et en oncologie médicale. Les outils diagnostiques ont aussi évolué, permettant une meilleure identification de chaque cas. De ce fait, le choix des options thérapeutiques impose une discussion entre le chirurgien, le radiothérapeute et l'oncologue médicale, organisée dans une réunion de concertation pluridisciplinaire, qui est aujourd'hui la seule garantie de sélection du meilleur traitement pour un patient donné. C'est avec cette collaboration que les professionnels de la santé pourront faire bénéficier leurs patients d’une prise en charge personnalisée, et ainsi améliorer significativement leur espérance de vie». De son côté, le président de Merck pour l’Afrique du Nord et de l’Ouest, le docteur Karim Bendhaou, a déclaré que «Merck continue à innover tant dans la science que dans la technologie. Aujourd’hui, la médecine ne peut évoluer sans tenir compte de la digitalisation et de l’accès à l’information pour tous afin de garantir au patient algérien, la possibilité de bénéficier des dernières innovations thérapeutiques. À travers ce symposium, il sera possible de regrouper, non seulement une centaine de spécialistes à Alger, mais également de connecter près de 400 autres professionnels de la santé sur tout le territoire algérien». Merck poursuit son engagement auprès des professionnels de la santé dans le domaine de l’oncologie, et cette édition, qui a eu lieu à Alger, a été également diffusée simultanément en vidéoconférence à Oran et à Constantine, afin de permettre au plus grand nombre d’accéder à l’information et d’interagir avec les conférenciers et autres spécialistes situés dans les différentes villes du territoire Algérien.

D’autre part, à travers la plateforme digitale «mycancero», dédiée à l’usage exclusif des professionnels de la santé dans le domaine du cancer de la tête et du cou, le symposium a pu être suivi par tous les spécialistes algériens en livestreaming sous format d’un webinar.

W. B.