Commission mixte algÃ©ro-italienne : Consolider le partenariat

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Boujemaâ Talaï, a convenu, avec l'ambassadeur italien, Pasquale Ferrara, de la nécessité de relancer la commission technique mixte algéro-italienne dans le domaine des travaux publics, indique un communiqué du ministère. Les deux parties ont convenu, lors de cette rencontre, de la nécessité «de relancer l'action de la commission technique mixte dans le domaine des travaux publics, qui est à même de dessiner les contours et les perspectives du partenariat économique et d'élaborer un programme d'action futur en matière de formation, de gestion ou de réalisation des routes», précise le communiqué. Il a été également question des voies et moyens du renforcement de la coopération et du partenariat entre les deux pays dans le domaine des travaux publics et des transports.

M. Talaï s'est félicité des relations étroites entre les deux pays et de la confiance mutuelle, saluant le travail accompli par les entreprises italiennes en Algérie, notamment dans le domaine des travaux publics, en «contribuant à l'équipement de certains tronçons de l'autoroute Est-Ouest ou à la réalisation de certains projets, dans le cadre de joint-ventures», indique le même communiqué. M. Ferrara a salué les relations étroites entre l'Algérie et l'Italie, appelant à la nécessité d'encourager la création de joint-ventures pour la réalisation de projets. Près de 180 entreprises italiennes activent en Algérie, selon la même source, a-t-il souligné.