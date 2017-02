lutte contre la spÃ©culation sur les fruits et lÃ©gumes : Lancement dâ€™une action de coordination continue

«Le marché local connaît une grande spéculation qui a provoqué une flambée des prix des fruits et légumes, incitant le ministère à lancer une action de coordination continue pour lutter contre ce problème», a annoncé le ministre de de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche.

M. Abdesselam Chelghoum a fait savoir que la solution à ce problème ne concerne pas uniquement les autorités publiques, mais également les agriculteurs producteurs qui doivent s'organiser au sein de coopératives agricoles et d'associations, à l'instar de leurs compères dans d'autres pays, sachant que certaines coopératives réalisent un chiffre d'affaires de plusieurs milliards de dollars.

Le ministre a, d’ailleurs, rappelé que les textes de loi portant organisation de cette activité existent, et que la situation économique et commerciale du pays amènera indubitablement les agriculteurs à s'orienter vers la création de coopératives, surtout que certaines filières s'y attellent. «Il ne reste que le travail et la forte volonté de la part des agriculteurs», a-t-il ajouté.

Évoquant l’actuelle flambée des prix des fruits et légumes sur le marché national, M. Chelghoum a expliqué que la majorité des légumes dont le prix avait augmenté n'étaient pas de saison, mais produites dans des serres. «Si nous comptabilisons les frais de culture, de transport et autres, le prix augmente automatiquement», a-t-il dit.

Quant à la production des agrumes, le ministre a affirmé que son secteur avait tracé une stratégie englobant, entre autres, l'intensification des superficies nécessaires à leur production et le choix des régions adaptées à leur culture, en vue de doubler leur production et les orienter vers l'industrie de transformation et d'importation, se félicitant des moyens importants que recèle l'Algérie dans ce domaine qui sont à même de la hisser au rang des pays pionniers dans la production d'agrumes.

Concernant l'aquaculture et la pêche, M. Chelghoum a précisé que l'Algérie était limitée dans ce domaine, car près de 24 États pratiquent la pêche en Méditerranée, tandis que son quota annuel s'élève à 100.000 tonnes de poissons, l'unique solution étant d'investir dans l'aquaculture.

La wilaya de Tipasa compte six projets de ce type en cours de réalisation, outre d'autres projets réalisés dans d'autres wilayas, à l'instar de Chlef et de Boumerdès. «Ce type d'investissements commence à prendre de l'ampleur», a dit le ministre, affirmant que l'État encourageait ce type de projets. «Les programmes initiés par le Président de la République dans ce domaine depuis 2000 ont fortement contribué au soutien et à la hausse de cette production», a-t-il estimé.

L’Algérie vise à doubler sa production de poisson pour atteindre 200.000 tonnes/an



M. Chelghoum a souligné que le secteur de la pêche et de l'aquaculture disposait d'atouts indéniables, mais ses performances ne sont pas à la hauteur de ces atouts. En effet, l'Algérie vise à doubler sa production de poisson pour atteindre 200.000 tonnes/an, et ce grâce à l'aquaculture, dont la production ne dépasse pas 5.000 tonnes/an actuellement. Pour ce faire, «le gouvernement a décidé d'inscrire la pêche et l'aquaculture parmi les filières porteuses de son nouveau modèle de croissance à l'horizon 2035», a rappelé le ministre.

Le directeur de la coopération avec l'UE auprès du ministère des Affaires étrangères, Ali Mokrani, a souligné, de son côté, que ce programme est un enjeu pour l'Algérie et pour les relations avec l'UE, et qui est la diversification de l'économie nationale. Parmi les actions d'appui technique identifiées, figurent, notamment, l'élaboration des statistiques de pêche et l'évaluation des pêcheries.

Il s'agit aussi de l'aquaculture marine, continentale et saharienne, de la sécurité sanitaire et de l'hygiène des produits halieutiques, et de la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture.

Il y a lieu de rappeler qu’un programme de l'Union européenne d'appui au secteur de la pêche et de l'aquaculture a été officiellement lancé en ce mois de février, a Alger, dans le cadre du programme européen d'appui à la diversification de l'économie Divico2, lancé officiellement lundi à Alger.

Financé par l'UE à hauteur de 15 millions d'euros, ce programme d'appui vise le développement durable du secteur de la pêche et de l'aquaculture, et l'amélioration de ses performances, pour qu'il puisse contribuer à la stratégie de diversification de l'économie nationale, a indiqué John O'Rourke, ambassadeur et chef de la délégation de l'Union européenne en Algérie, lors d'un séminaire de présentation de ce projet.

M. O'Rourke considère que la diversification de l'économie «est incontournable», puisqu'elle «est étroitement liée à la problématique de l'emploi et du développement du secteur privé».

Il s'agit, selon lui, de promouvoir un secteur de l'économie autre que celui des hydrocarbures, et d'assurer aussi que le rôle de l'Etat facilite l'émergence d'un secteur privé dynamique et compétitif, a-t-il ajouté.

Il est attendu de ce programme, le renforcement des capacités d'encadrement et de gestion des institutions publiques, la promotion et la valorisation des filières par l'accompagnement de la gestion durable de la ressource, l'amélioration de la qualité des produits, ainsi que la distribution, la commercialisation et le renforcement des capacités des organisations professionnelles, selon le ministre.

Sarah A. Benali Cherif