AmÃ©lioration des services aux clients : Accord entre AlgÃ©rie Poste et Tassili Airlines

Algérie Poste (AP) et Tassili Airlines (TAL) ont signé un protocole d’accord de partenariat ayant pour objectif d’offrir de meilleurs services à leurs clients respectifs, a indiqué un communiqué d'AP.

Ce protocole d’accord a pour objet de fixer les conditions générales de mise en œuvre d’un partenariat «durable» et d’une coopération «privilégiée» entre AP et TAL (compagnie aérienne de Sonatrach), dans plusieurs domaines, a précisé le communiqué. Il s'agit, notamment du paiement électronique, du transport aérien du personnel d’AP, l’échange en matière de marketing, la publicité, la communication et la promotion des marques et services développés par chacune des entreprises, l’utilisation du réseau d’AP au profit de TAL, ainsi que d’autres activités et services offerts par l’une des entreprises partenaires. Le protocole d’accord a été signé par le DG d’AP, Sayah Abdenacer, et le PDG de TAL, Harchaoui Belkacem, en présence de la ministre de la Poste et des Technologies de l’information et de la Communication, Houda-Iman Faraoun, du ministre de l’Énergie, Noureddine Boutarfa, et du ministre des Travaux publics et des Transports, Boudjemaâ Talaï. Lors de la signature de ce protocole, les responsables des deux entreprises ont tenu d’expliquer l’importance de ce partenariat entre deux entités publiques de grande taille, œuvrant pour «une meilleure synergie» des efforts entre les différents opérateurs économiques nationaux.



Air Algérie : projet d’ouverture d’une ligne aérienne Oran-Montréal



La compagnie aérienne Air Algérie envisage l’ouverture d’une ligne reliant Oran à Montréal (Canada), a-t-on appris, jeudi à Oran, du directeur régional (ouest) de la compagnie. Cette desserte est prévue au début du mois de juin prochain, a ajouté Kara Tourki Arslane, dans une déclaration à la presse, en marge du Salon international du tourisme, des voyages et des équipements hôteliers «SIAHA-2017», dont l’ouverture a été présidée, jeudi, par le ministre de l’Aménagement du territoire, du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelouahab Nouri. «Il est prévu la programmation de trois vols par semaine d’Oran en direction de Montréal, après achèvement de l’étude et des procédures en vigueur dans ce domaine», a précisé le même responsable, avant de rappeler qu’Oran a actuellement des lignes directes avec l’Espagne, la France, l’Italie, l’Allemagne, la Tunisie, le Maroc, l’Arabie saoudite et la Turquie. Par ailleurs, la compagnie Air Algéri a décidé de procéder à des réductions sur ses réseaux nationaux et internationaux variant entre 50 et 55%, à l’occasion du Salon «SIAHA- 2017». Les réductions concernent les billets achetés du 23 au 25 février, et valables jusqu’au 28 octobre prochain.

Ces réductions sont de 50% en partance d’Oran pour Paris, Lyon, Marseille, Lille, Metz, Toulouse, Bordeaux (France), Alicante (Espagne), Frankfurt (Allemagne), Bruxelles (Belgique), Casablanca (Maroc) et Istanbul (Turquie), a-t-on indiqué dans un dépliant confectionné à l’occasion du Salon. Les clients bénéficieront aussi d’une réduction jusqu’à 55% d’Oran (via Alger) vers Amman (Jordanie) Beyrouth (Liban), Dubai (Émirats arabes unis), Lisbonne (Portugal), Londres (Angleterre), Tunis, Rome et Milan (Italie), Vienne (Autriche), Montréal (Canada), Pékin (Chine), Moscou (Russie), Abidjan (Côte d’ivoire), Bamako (Mali), Dakar (Sénégal), Niamey (Niger), Nouakchott (Mauritanie), Ouagadougou (Burkina Faso). La compagnie a réservé des réductions de 50% aux groupes touristiques du nord vers Adrar, Ghardaïa, Timimoun, Tamanrasset, Djanet, Illizi, Béchar, Ouargla, El-Oued, et du sud vers Alger, Annaba, Oran, Constantine et Tlemcen, a-t-on indiqué.

Le Salon international «SIAHA-2017», abrité trois jours durant par le centre des Conventions Mohamed-Benahmed, enregistre la participation de 150 exposants du pays et de l’étranger.