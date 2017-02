SolidaritÃ© nationale : Des progrÃ¨s notables

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mounia Meslem Si Amer, a exprimé sa satisfaction quant aux «progrès et améliorations» que connaît son secteur dans la wilaya de Bouira où elle a inauguré un centre de prise en charge des enfants atteints d’autisme. «Je suis très satisfaite des progrès et améliorations que connaît la wilaya de Bouira que je peux déclarer comme wilaya de solidarité par excellence, où les responsables locaux exécutent toutes les orientations et programmes du gouvernement pour la prise en charge des franges sociales vulnérable», a déclaré la ministre lors d’une rencontre avec la société civile et le mouvement associatif tenue à la maison de la culture Ali-Zaâmoum de la ville. Ces améliorations et progrès «doivent être papables chez les couches sociales vulnérables et nous continuerons à travailler davantage et ensemble pour arriver à satisfaire toutes les doléances des personnes souffrant de handicaps ou personnes âgées», a relevé Mme Meslem qui a attribué, dans la matinée, six bus neufs de transport scolaire au profit des communes rurales de la wilaya. Au cours de cette rencontre, la ministre a réaffirmé la volonté de son département et du gouvernement à examiner tous les moyens possibles permettant d'apporter de l’aide nécessaire aux personnes vulnérables. Dans ce contexte, la ministre a fait savoir qu’elle est en train d’étudier avec d'autres ministères, notamment celui du Travail et de la Sécurité sociale, le moyen d’aider les personnes aux besoins spécifiques à avoir accès à un meilleur remboursement de leurs médicaments et traitements. «Nous sommes en train d’étudier ce dossier avec le ministère du Travail et de la Sécurité sociale», a répondu la ministre à une préoccupation soulevée par un responsable de l'association «Irada» des non-voyants de Bouira. Ayant visité également plusieurs structures relevant de son secteur à Bouira et à Ain Bessam, Mme Meslem a saisi cette occasion pour écouter et répondre à beaucoup de questions posées par les personnes âgées et les handicapés de la wilaya présents à cette rencontre, au cours de laquelle elle a attribué des décisions relatives à des projets de l’Agence nationale des gestions du microcrédit (ANGEM). Dans le cadre de la politique de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, la ministre a aussi distribué du matériel de couture, de poterie, de production de gâteaux au profit des femmes au foyer et aux femmes rurales, ainsi que des fauteuils roulants et motocycles aux handicapés, lors d’une cérémonie organisée dans la grande salle de la maison de la culture Ali-Zaâmoum, où la ministre a visité une exposition organisée par l’ANGEM et dédiée aux différents projets financés par l’agence. Par ailleurs, Mme Meslem a évoqué la question du fonds de la pension alimentaire destiné aux femmes divorcées créé par le Président de la République Abdelaziz Bouteflika, indiquant que les femmes concernées hésitent souvent à se rapprocher de ce fonds pour obtenir de l’aide. «Nous avons fait un bilan des 48 wilayas du pays et nous avons trouvé que les femmes divorcées hésitent souvent à se rapprocher du fonds pour bénéficier de la pension alimentaire», a déploré Mme Meslem, qui a appelé, à ce propos, à programmer des campagnes de sensibilisation pour informer cette tranche social qui a besoin d’aide et de soutien.