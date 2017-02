Moudjahidine et ayants droit : IntÃ©rÃªt particulier de lâ€™Ã‰tat

Le ministre des Moudjahidine Tayeb Zitouni a réaffirmé l'intérêt particulier que l'Etat accorde aux moudjahidine et ayants droit, mettant en avant l'importance de contribuer à la préservation de la mémoire nationale, a indiqué un communiqué du ministère des Moudjahidine. M. Zitouni qui recevait une délégation des moudjahidine de la Fédération de France séjournant en territoire français, a réaffirmé l'intérêt que l'Etat algérien sur instigation du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, accordait aux moudjahidine et à leurs ayants droit, rapporte la même source.

Le ministre a rappelé les mesures adoptées récemment par son département dans ce sens, ajoute le communiqué qui a précisé que M. Zitouni a répondu aux préoccupations soulevées par la délégation soulignant que son secteur s'attelait à leur donner satisfaction dans le cadre des textes législatifs et règlementaires en vigueur. Il a appelé les moudjahidine à contribuer aux efforts consentis par le ministère pour la préservation de la mémoire nationale en rédigeant leurs mémoires ou en enregistrant leurs témoignages. Les moudjahidine de la Fédération de France ont exprimé de leur côté leur attachement à leur patrie et leur disposition à défendre ses intérêts saluant par la même occasion les mesures prises par le ministère au profit des moudjahidine et leur ayants droit.