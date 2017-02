Examen des dossiers de candidature : Satisfaction du FLN

Le parti du Front de libération nationale (FLN) a exprimé, en cette fin de semaine, dans un communiqué, sa satisfaction quant au climat «démocratique et transparent» ayant marqué l'examen des dossiers de candidature de ses militants aux prochaines législatives.

À l'issue du parachèvent de l'examen des dossiers de candidature des militants du parti du FLN, la commission nationale chargée de la préparation des élections législatives a valorisé le «grand engagement» des responsables dans ce sens, ce qui encourage sans aucun doute les bases militantes à s'unir autour des listes du parti.

La commission a salué également les responsables des structures du parti au niveau des mouhafadas qui ont «présenté des exposés intéressants sur leurs circonscriptions administratives», exprimant leur engagement total à faire triompher les listes du parti du FLN, lors des prochaines législatives prévues le 4 mai 2017.

Les mouhafadas et kasmas du FLN au niveau national ont été destinataires d'une instruction portant sur les critères devant être remplis par les futurs candidats, dont la compétence, l'expérience, la bonne réputation, l'intégrité et la crédibilité. Plus de 6.200 militants du FLN de différentes wilayas et parmi la communauté algérienne résidant à l'étranger ont déposé leurs dossiers de candidature aux prochaines législatives. À Alger, par exemple, 618 personnes ont déposé leur candidature, 129 à Tindouf, 300 à Batna et 322 à Tlemcen. Dans son intervention, Djamel Ould-Abbès a insisté sur la transparence du processus. «Je rassure les citoyens et surtout les militants que leurs dossiers sont là», a-t-il lancé, en montrant du doigt les cartons dans lesquels ils ont été placés. «Au nom du FLN, je m’engage à ce que cela se passe dans la transparence totale. Le choix ne sera pas facile. Mais personne ne va nous dicter quoi que ce soit, et celui qui porte atteinte au Président ne sera pas avec nous», a-t-il tranché. En ce qui concerne la question de l’abstention, le FLN compte mobiliser 2.000 jeunes pour une campagne de sensibilisation des citoyens. Leur mission est de tenter, durant deux semaines, de convaincre les citoyens de s’inscrire sur les listes électorales au niveau de leurs communes. «Il faut tout de même rappeler que c’est pour la première fois qu’il y a une telle transparence dans l’histoire des élections», a tenu à rappeler Djamel Ould-Abbès.



Les préparatifs à un stade avancé



La préparation logistique et organisationnelle pour le prochain rendez-vous électoral semble être à un stade très avancé. La date du début de la campagne électorale est fixée pour le 9 avril prochain. Elle se poursuivra jusqu'au 30 avril, soit 21 jours, selon les dispositions de la loi électorale. Le ministère de l'Intérieur informe d'avance les partis des règles et des dispositions qu’il faut respecter. Il informe les candidats de l'interdiction de l'utilisation des mosquées, des écoles et des lieux publics, pour prêcher leurs discours politiques. «Les réunions et les meetings doivent se tenir dans une salle fermée et sécurisée», indique le département de l’Intérieur et des Collectivités locales. Le ministère a instruit les walis d'accorder des autorisations aux partis pour la tenue de leurs activités, trois jours après le dépôt de la demande. Le département vient ainsi de résoudre un grand problème, à savoir la lenteur des réponses des services de wilayas dans l'octroi des autorisations. Auparavant, les partis, notamment ceux de l'opposition, se plaignaient souvent de la difficulté d'accès aux salles publiques. Cette fois-ci, ce ne sera plus le cas apparemment. Voulant sérieusement consacrer la transparence et la légalité entre les partis pour une compétition loyale, le ministère de l'Intérieur a pris ses précautions en rappelant à l'ordre les employés de l'État. Aussi, le département de l’Intérieur a arrêté les espaces pour l'affichage des annonces publicitaires durant la campagne en invitant les candidats à respecter les consignes. Les affiches doivent être loin des bureaux de vote. Les espaces consacrés aux affiches publicitaires varient selon la démographie de chaque région. Il consacre 15 espaces publicitaires pour toute circonscription électorale, dont la population atteint le nombre de 15.000 personnes, et 20 espaces pour toute daïra, dont le nombre de la population est estimé entre 20.000 et 40.000 personnes.

Pour les grandes villes, dont la population dépasse les 100.000 personnes, la loi stipule la nécessité de consacrer 35 espaces publicitaires pour permettre aux candidats de se faire connaître auprès des citoyens. Le département de l'Intérieur s'engage à assurer l'équité entre les partis dans le passage des candidats à l'antenne et sur les ondes.

Salima Ettouahria