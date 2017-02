HIISE : Respect des orientations

Le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), Abdelwahab Derbal, a effectué, jeudi, une visite de travail et d'inspection à Tlemcen, dans le cadre d'une tournée d'inspection, après le parachèvement de l'installation des permanences de cette instance sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger. M. Derbal avait entamé sa tournée, mercredi à Oran, avant de se rendre à Tlemcen, puis dans l'est du pays (Annaba et Constantine), dimanche, en attendant de programmer des visites aux wilayas du sud et du centre, a indiqué un communiqué de la HIISE. Le premier responsable de cette instance et sa délégation se sont enquis du «respect des orientations et du programme de la présidence de la HIISE au niveau des permanences d'Oran et de Tlemcen», et ont visité les APC pour suivre l'opération d'élaboration des listes électorales, ajoute la même source. Après avoir visité la Direction de la réglementation et des affaires générales de la wilaya, M. Derbal s'est rendu aux APC de Tlemcen et de Mansourah, où «il a suivi avec intérêt l'opération d'épuration des listes électorales par les inscriptions et les radiations». À Oran, le président de la HIISE a visité le service d'épuration des listes électorales à l'APC d'Oran, et la DRAG de la wilaya, où il a suivi l'opération de retrait des formulaires de candidature. M. Derbal s'est dit satisfait du «bon déroulement des permanences d'Oran et de Tlemcen», et a appelé les membres de son instance à «déployer davantage d'efforts et à respecter la loi pour assurer le succès des prochaines législatives». (APS)