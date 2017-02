M. Bedoui : Â« Tout est fin prÃªt Â»

Le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, M. Nouredine Bedoui, a appelé, jeudi, à un vote massif, à l’occasion des élections législatives, pour préserver et consolider la stabilité nationale, et barrer la route à «ceux qui tentent de semer le désespoir parmi les Algériens».

S’exprimant devant la presse, en marge de sa visite de travail et d’inspection dans la wilaya, Nouredine Bedoui a indiqué que la participation en force du peuple algérien aux élections législatives prochaines constituera la meilleure réponse à la minorité qui s’attaque à l’Algérie en lui prédisant un avenir sombre. «Ma réponse à ces détracteurs est que l’Algérie avec ses enfants est au-dessus de vos commentaires», a-t-il dit, précisant que l’attachement des Algériens à la stabilité de leur pays s’exprimera, le 4 mai prochain, par une participation massive au scrutin législatif. Le ministre a également rappelé à cette minorité que l’Algérie, qui s’est héroïquement relevée, grâce aux sacrifices des corps de sécurité, de la tragédie nationale durant laquelle près de 200.000 Algériens ont payé de leur vie, a définitivement tournée cette page sombre pour aller dans le sens de la consolidation de la stabilité nationale qui a été, a-t-il encore rappelé, recouvrée, grâce à la réconciliation nationale adoptée par son peuple. «Notre pays a atteint un très haut niveau de développement dans tous les domaines, et nous allons œuvrer par tous les moyens à maintenir ces acquis», a-t-il asséné. Dans le sillage de l’organisation des élections législatives, le ministre a assuré que tous les moyens humains et matériels nécessaires ont été identifiés, en attendant leur mobilisation le jour j. Il a également soutenu que l’opération de révision des listes électorales, clôturée le 23 février, a permis d’assainir de manière significative le fichier électoral. «L’assainissement total et effectif de ce fichier interviendra avec l’achèvement de la délivrance de la carte d’identité biométrique», a-t-il souligné, précisant que le vote s’effectuera à l’avenir avec cette carte nationale biométrique, dont la délivrance se poursuit toujours pour atteindre à l’avenir 35 millions. Le ministre a annoncé, dans le cadre de l’opération de numérisation des documents, que le premier permis biométrique à points et la plaque d’immatriculation numérisée sont attendus pour fin mars prochain, alors que la carte grise numérisée le sera pour le mois d’avril prochain. S’exprimant à l’APC de Tizi Ouzou, où il a visité le service biométrie, le ministre a déclaré que son département va mobiliser tous les moyens pour que le citoyen se sente très proche de son administration, ajoutant que l’administration à distance doit être désormais une réalité. Pour que cette administration à distance devienne une réalité, notamment par la décentralisation des documents d’état civil, le ministre s’est engagé sur-le-champ à accompagner les Assemblées locales par des équipements biométriques nécessaires. Lors de la visite des différents chantiers, notamment les grands projets de stade de 50.000 places de Boukhalfa, la pénétrante autoroutière Tizi Ouzou/Bouira, le barrage de Souk Ntlatha, le ministre a assuré que les financements nécessaires à la concrétisation de ces projets structurants existent, tout en s’engageant à accompagner les services de la wilaya à accélérer la procédure d’octroi des crédits de paiement permettant aux entreprises de concrétiser, dans les meilleurs délais, ces projets vitaux pour le développement de la wilaya. Le ministre a par ailleurs assuré qu’en dépit du contexte financier exceptionnel que traverse le pays, tous les projets inscrits dans le cadre du programme quinquennal du Président de la République seront effectivement concrétisés. «Tous les projets inscrits dans le cadre de ce quinquennat, notamment les secteurs de la santé, des travaux publics, l’énergie, l’éducation, seront concrétisés par étape sur le terrain», a-t-il affirmé. «Nous sommes des soldats mobilisés pour la concrétisation de tous le programme de développement du Président», a-t-il dit au P/APW de Tizi Ouzou qui l’interpellait sur le gel de certains projets alloués à la wilaya de Tizi Ouzou, notamment le nouveau CHU et le complexe mère-enfant. Concernant ce complexe, le ministre s’est engagé à défendre l’option de son lancement auprès du gouvernement, de même qu’il s’est engagé à prendre en charge la réalisation de certaines opérations au niveau des communes, comme la réfection des routes, l’électrification rurale et l’alimentation en gaz. Par ailleurs, M. Bedoui a instruit les autorités locales à œuvrer efficacement pour lever toutes les oppositions à la concrétisation de certains projets vitaux, notamment celui de la zone industrielle de Soummaâ, bloqué par l’opposition de certains citoyens. Enfin, Nouredine Bedoui a fait part de la volonté des pouvoirs publics de s’inspirer des expériences de la gestion participative mise en œuvre dans cette région du pays, pour l’élaboration d’une charte de démocratie participative, estimant que l’exemple de la Kabylie, qui est digne d’intérêt, est à méditer.

Bel. Adrar

Enquête sur une « supposée répression » d’étudiants en pharmacie par la police

M. Bedoui saisit la DGSN



La Direction générale de la Sûreté nationale a été saisie par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, pour ouvrir une enquête sur une «supposée répression violente» d'un rassemblement, mercredi dernier à Alger, d’étudiants en pharmacie, a indiqué le ministre de l'Intérieur, Nouredine Bedoui. S’exprimant lors d’un point de presse animé jeudi soir, en marge d'une visite de travail dans la wilaya de Tizi Ouzou, et en réponse à une question d’un journaliste sur une «répression violente» de ces étudiants, M. Bedoui a affirmé que «la DGSN a été instruite d’ouvrir une enquête sur cette affaire», car, a-t-il souligné, «nous sommes dans un État de droit». Le ministre a signalé que des représentants des étudiants en pharmacie ont été reçus par le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, et que les deux parties se sont mises d’accord sur des «recommandations, que le gouvernement et le ministère de l’Enseignement supérieure et de la Recherche scientifique œuvrent à concrétiser sur le terrain». (APS)