Conseil de la nation : M. Bensalah installe les groupes dâ€™amitiÃ© parlementaire

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, a procédé à l'installation des groupes de fraternité et d'amitié de son institution avec les Parlements de 12 Etats. Les groupes parlementaires d'amitié présidés par des membres du tiers présidentiel, sont les groupes d'amitié Algérie-France, Algérie-Pologne, Algérie-Indonésie et Algérie-Pakistan. Les groupes d'amitié et de fraternité conduits par des membres du groupe parlementaire du parti du Front de libération nationale sont les groupes d'amitié Algérie-Espagne, Algérie-Chine et Algérie-Arabie saoudite. Pour les groupes de fraternité et d'amitié présidés par les membres du groupe parlementaire du Rassemblement national démocratique sont le groupe d'amitié Algérie-Suisse, Algérie-Royaume-Uni, Algérie-Koweït et Algérie-Jordanie. S'exprimant à l'occasion, M. Bensalah a rappelé que les groupes parlementaires reflétaient la diplomatie parlementaire en contribuant au rapprochement des peuples, à la consécration de la culture du dialogue, la diffusion des valeurs humaines et à la recherche de solutions législatives aux défis et enjeux que connaît le monde. Il a exhorté les présidents de ces groupes à défendre les positions de l'Algérie, à promouvoir l'action parlementaire et hisser ses instruments en adéquation avec les intérêts suprêmes de la nation et en conformité avec les orientations de la politique extérieure conduite par le Président de la République. Le président de la chambre haute a jugé impératif que la coordination des positions vis-à-vis des questions internationales se fasse dans le cadre de la diplomatie parlementaire qui complète la politique extérieure du pays. "La référence de l'activité du Conseil au plan extérieur est puisée des principes de la Révolution du 1er Novembre axés sur la lutte contre le colonialisme et la défense des causes justes dans le monde à l'instar des causes palestinienne et sahraouie", a soutenu M. Bensalah. Pour M. Bensalah, l'action du Conseil de la nation repose également sur la diplomatie économique en tant que priorité de la politique extérieure de l'Algérie et un facteur essentiel face aux mutations économiques effrénées notamment pour promouvoir la destination Algérie sur le plan économique. Une minute de silence a été observée à la mémoire du défunt Miloud Chorfi, membre du Conseil de la nation et membre dirigeant du RND.