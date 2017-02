Double anniversaire du 24 fÃ©vrier : SouverainetÃ© et croissance Ã©nergÃ©tiques

- Retour des multinationales pour investir en force.

- L’importation des carburants s’arrêtera dès 2021.

Repère historique incontournable, la célébration du double anniversaire de la création de l’UGTA et de la nationalisation des hydrocarbures, correspondant à la date de 24 février de chaque année, est aussi synonyme d’une d’engagement à persévérer sur la voie du progrès et de la consolidation de la souveraineté nationale.

Voici ce qui résume l’esprit de la commémoration du double anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures (1971), et de la création de l’Union nationale des travailleurs algériens (1956). Une double commémoration marquée, cette année, par une série de festivités tenues à Hassi Messaoud, dans la wilaya d’Ouargla. Hassi Messaoud, qui a accueilli, ce week-end, une forte délégation de cadres dirigeants du groupe Sonatrach conduite par son Pdg, M. Amine Mazouzi, accompagné, notamment par le président de la Fédération de l’énergie relevant de l’UGTA.

La série d’activités inscrites à cet événement, qui s’est déroulée en présence du wali d’Ouargla, M. Abdelkader Djellaoui a été également rehaussée par la présence de la SG du ministère de l’Énergie et des Mines, Mme Cherfi Fatima Zohra.

Dans son allocution prononcée sur la champ pétrolier de Haoud El- Hamra, où s’est déroulée, dès la matinée, la cérémonie solennelle de levée des couleur nationales marquant le lancement officiel des activités de célébration du double anniversaire de la création de l’UGTA et de la nationalisation des hydrocarbures, la SG du ministère de l’Énergie a mis en relief dans ses propos, les prévision prometteuses du secteur de l’Énergie, escomptées à court terme.

D’ambitieux investissements sont en effet prévus dans le secteur, a aussi annoncé Mme Cherfi, appuyant sur le fait qu’il s’agit de nouveaux projets diversifiés traduisant la volonté du même département de concourir efficacement au développement socio-économique du pays, enclenché, rappelle-t-elle , «depuis l’avènement de la nationalisation des hydrocarbures ayant permis à l’État de consolider l’économie nationale et d’améliorer le vécu des citoyens, grâce à de multiples consécrations rendues possibles par l’exportation des hydrocarbures».

Et c’est là une vision qui «se poursuivra à l’avenir à travers une action de développement voulue à la fois pérenne et ciblée, notamment en matière d’objectifs à atteindre», fera comprendre encore la SG du ministère de l’Énergie.

Dans cette optique, la même responsable fera part d’abord de l’«augmentation des capacités du raffinage du pays devant atteindre les 45 millions de tonnes annuellement à l’horizon de 2021». Elle enchaîne en évoquant le renforcement du réseau national de distributions des produits énergétiques où est prévue la réalisation de 300 stations, «dans le but d’augmenter les capacités de stockages à 30 jours», a-t-elle précisé. Il est également question de concentrer l’action du développement du secteur de l’Énergie autour de la recherche et de l’exploration, non sans la maîtrise des technologies modernes, à même de garantir la sécurité énergétique à long terme et satisfaire de surcroît la demande intérieure en énergie, sans cesse croissante, pour plusieurs années à venir.



Amine Mazouzi :

« L’importation du carburant s’estompera dès 2021 »



Cette série de mesures s’inscrit en droite ligne des objectifs escomptés en matière du renforcement de la production de l’électricité à partir des énergies renouvelables, solaire et éolienne. La SG du ministère de l’Énergie signale, à ce propos, qu’il sera procédé, au courant ce premier trimestre 2017, au lancement d’appels d’offres nationaux et internationaux pour la réalisation de centrales solaires pour une capacité globale de 4.000 mégawatts, avec l’exigence faite aux investisseurs d’assurer la fabrication des panneaux solaires en Algérie, et non pas de les importer. De cette année en cours, et jusqu'à l’horizon 2021, le plan d’investissement que compte réaliser le groupe Sonatrach pour cette même période est d’un montant avoisinant les 70 milliards de dollars, a, pour sa part, réitéré le Pdg de la compagnie, M. Amine Mazouzi. Dans son allocution prononcée, lors de la même rencontre, M. Mazouzi précise surtout que la série de projets qui seront engagés d’ici à 2021 obéissent, d’une part, à l’idée de consolider la position de la compagnie sur le marché mondial pétrolier et gazier, et, d’autre part, à satisfaire les besoin du marché intérieur.

Le premier responsable de la compagnie internationale a mis l’accent sur l’impact certain de cette dynamique en termes de contribution au développement à l’économie nationale, dont les activités de raffinage et de la pétrochimie constituent des segments aux objectifs gagées à court terme.

En premier lieu, le but visé est de stopper l’importation du carburant à partir de 2021, comme l’a précisé le Pdg de la compagnie des hydrocarbures. C’est dans cette optique que d’importants projets de réalisation de nouvelles raffineries sont d’ores et déjà prévus dans différentes régions du pays, et sont même à un stade avancé en matière de conception, de lancement d’appel d’offres pour certaines d’entre elles, voire dont les travaux sont engagés, à l’exemple de la nouvelle station de raffinage de Haoud El-Hamra, d’une capacité du traitement du pétrole brut de 5 millions de tonnes/an et qui a fait ce jeudi l’objet d’ une visite de la part de la délégation conduite par le Pdg Amine Mazouzi.



Accroître les capacités de production de produits énergétiques



Le responsable a eu à révéler, en outre, que pas moins de 53 appels à manifestation d’intérêts ont déjà été réceptionnés par Sonatrach de la part de ses partenaires étrangers, en vue de la construction de quatre raffineries, dont celle de Haoud El-Hamra, une deuxième à Tiaret et deux autres à Skikda. Pour Skikda, les deux usines seront consacrées, l’une, à la valorisation du fuel, et, l’autre, au traitement des excédents de naphta.

D’autres réalisations similaires sont également prévues dans le plan d’investissement de la compagnie Sonatrach, y compris dans la wilaya de Biskra, comme cela a été annoncé précédemment dans l’allocution de la SG du ministère de l’Énergie, Mme Cherfi Fatima-Zohra. Concernant la production gazière, Sonatrach se positionne au 7e rang mondial en termes des exportations du gaz naturel et du GNL, et la compagnie nationale des hydrocarbures est leader africain en la matière, tout comme elle occupe une place importante sur le marché européen où elle se positionne en tant que 3e fournisseur des pays du vieux continent.

Une position que Sonatrach est parvenue à consolider davantage en 2016, via ses prestations ayant consacré une hausse de 24% de son volume d’exportation gazière en Europe, fera savoir en outre M. Mazouzi.

Pour sa part, le SG de la Fédération de l’énergie relevant de l’UGTA, M. Djerroud Khellaf, a fait part, dans sa prise de parole, de sa reconnaissance de tous les efforts consentis par le Pdg de Sonatrach pour privilégier l’émergence et la cristallisation des potentialités et de compétences en vue d’assurer un bien-être social à l’ensemble du collectif des travailleurs. «Nous partageons un climat serein avec la direction générale, ce qui favorise une entente nécessaire pour faire face à une conjoncture économique marquée par une fluctuation des données, et cela en vue de trouver les moyens les plus indiqués pour s’adapter à cette évolution», dit M. Ikhlef. Il y a lieu de souligner à la fin que la visite de travail de deux jours de la secrétaire générale du ministère de l’Énergie, accompagnée du PRG du groupe Sonatrach, a porté sur l'inspection d’installations énergétiques à Hassi Messaoud, à l’instar du projet algéro-indien (DODSAL), d’une station de compression de gaz et d’une unité (ZCINA) de gaz propane liquéfié (GPL) et de dispatching. La célébration de ce double anniversaire a aussi été une opportunité de visiter des installations énergétiques (opérationnelles ou en projets) dans la zone de Haoud El-Hamra, à une vingtaine de kilomètres de Hassi-Messaoud, à savoir deux stations de pompage et une nouvelle station de raffinage d’une capacité de 5 millions de tonnes/an et plus de 120.000 tonnes de gaz naturel.

Karim Aoudia

exploitation du gisement de Hassi Messaoud

Le rythme de production sera maintenu au-delà de 2040

À partir de Hassi Messaoud, le Pdg du groupe Sonatrach, M. Amine Mazouzi, a assuré que l’année 2016 a été l’une des plus importantes en matière de découverte de nouveaux gisements du pétrole. «Pendant 2016, Sonatrach a réalisé le plus grand nombre de découvertes de pétrole qui sont d’ailleurs des plus prometteuses», a indiqué M. Mazouzi, lors d’un point de presse qu’il a animé hier au terme de sa visite de Hassi Messaoud initiée dans le cadre de la célébration du double anniversaire de la création de l’UGTA, et de la nationalisation es hydrocarbures. «Nous avons non seulement fait d’importantes découvertes, mais aussi celles-ci ont été réalisées à moindre coût. Pour l’année 2016, nous comptons plus de 33 découvertes qui sont toutes commercialement viables», tient à préciser le Pdg de la compagnie des hydrocarbures, ajoutant que certaines de ces découvertes sont transformées en réserves, alors que dans d’autres, la production est déjà entamée. Ce qui dénote, appuie M. Mazouzi, «la fluidité de la prise de décision et de la bonne organisation au sein de Sonatrach». Interrogé sur les capacités de production au niveau du gisement pétrolier de Hassi Messaoud, le Pdg de Sonatrach a fait savoir par ailleurs qu’il s’agit d’un «gisement géant». «Oui, dit il, la production du pétrole est en train d’augmenter suivant un rythme qui sera maintenu au-delà de 2040, voire plus. Au niveau de Hassi Messaoud, nous sommes également en train de travailler sur l’amélioration des taux de récupération de manière sensible. Nous avons fait des tests sur certains produits chimiques qui ont donné d’excellent résultats.»

S’agissant de la production gazière, il fera savoir que les capacités de la compagnie nationale des hydrocarbures sont à même non seulement de satisfaire la demande du marché intérieur, mais aussi la compagnie dispose des capacités de consolider davantage ses exportations gazières. «Notre stratégie en la matière est non de conforter uniquement notre position sur le marché traditionnel, que sont les pays du pourtour de la Méditerranée, mais aussi d’aller à la conquête de nouveaux marchés. Nous venons de nous procurer, ce mois-ci, un nouveau navire de transport des produits gaziers destiné aux opérations d’exportation dans des pays plus lointains», explique M. Mazouzi. Il informe aussi de la révision à long terme des contrats gaziers, à la demande de beaucoup de clients de Sonatrach qui est également intéressée par cette option. «Nous allons avoir deux stratégies concernant aussi bien le marché à long terme que le stock. Pour le marché à long terme, les contrats qui s’étalaient auparavant sur une période de 25 ans seront revus et ramenés à une durée de 10 à 15 ans», a-t-il argué. Il fera comprendre que cette démarche s’inscrit suivant la nécessité pour Sonatrach de s’adapter à différentes mutations du marché. «Sonatrach a bel et bien les capacités de s’adapter au marché qui se régule continuellement et dont le principal driver reste bien sûr les prix», ajoute M. Mazouzi, qui fait savoir par ailleurs la stratégie offshore «est dans les objectifs de Sonatrach, et que la compagnie ira dans cette voie au moment opportun».

K. A.