Hommage du PrÃ©sident Bouteflika

La classe ouvrière a été, durant la Révolution de Novembre, une réserve de nationalistes et de moudjahidine, et une source de sacrifices incommensurables signés par des dizaines de milliers de nos travailleurs à leur tête le martyr symbole Aïssat Idir. Le choix de la ville de Djelfa pour célébrer cet anniversaire mémorable est un choix qui marque la place importante des zones rurales de l'Algérie.

L'esprit nationaliste a été le moteur de la mobilisation des travailleurs du secteur des hydrocarbures, lorsque l'Etat algérien a pris la décision de nationaliser cette richesse nationale ainsi que la résistance et le combat des travailleuses et des travailleurs durant la tragédie nationale pour que l'Algérie demeure debout et que son économie prospère au milieu de la destruction.