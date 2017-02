UGTA : Le combat hÃ©roÃ¯que des travailleurs

Le chercheur en histoire, Abdelkader Dahdouh, et le moudjahid, Mohamed Kechoud, sont unanimes à souligner que la création de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) a joué un rôle très important dans la représentation de l’Algérie dans la scène internationale, durant la Révolution, car cette organisation a su mobiliser les travailleurs algériens. Lors d’une conférence historique organisée au musée du Moudjahid à Alger, en présence des moudjahidine, des chercheurs en histoire et des représentants des institutions de l’Etat, dont les organes de sécurité, Abdelkader Dahdouh a rappelé que plusieurs confédérations concernant le secteur du travail et l’emploi ont été créées durant l’époque coloniale en Algérie, mais ces confédérations ne représentaient jamais les travailleurs algériens, car les Algériens n’étaient pas membres dans ces organisations.

Pour sa part, le moudjahid Mohamed Kechoud a précisé que les travailleurs sous la tutelle de l’UGTA ont donné une « impulsion remarquable » à la Révolution de libération nationale qui se distingue par la participation de tout le peuple, afin de mettre un terme à l’existence illégitime de la France coloniale, en recouvrant leur souveraineté nationale bafouée, notamment que la France n’épargnait aucun efforts pour exploiter les Algériens en leur versant des salaires dérisoires et en spoliant leurs richesses naturelles, notamment quand on sait que la France a fortifié son économie au détriment des Algérie. Selon le moudjahid Kechoud, l’UGTA a rassemblé les partis et les organisations qui étaient « éparpillées », c’est pourquoi elle a unifié tous les travailleurs autour d’une même bannière.

De plus, l’UGTA s’est imposée dans les rencontres et les congrès internationaux, d’où son poids considérable à l’échelle internationale. Dans le même cadre, le conférencier a rappelé aussi que les travailleurs algériens « étaient d’un grand apport au combat » à travers différentes activités, dont le déclenchement des grèves. Il ajoutera que les Algériens qui ont pris le flambeau ont tout fait pour déstabiliser et combattre la France coloniale. A la fin de la conférence, les assistants ont insisté sur la nécessité de faire connaître aux jeunes générations, l’implication patriotique de l’UGTA durant la lutte pour l’indépendance, et de souligner l’impérieuse obligation de contribuer à pérenniser les pages de combat et d’héroïsme de la classe ouvrière algérienne.

Hamza Hichem