Double anniversaire du 24 fÃ©vrier : DÃ©fendre lâ€™Ã©conomie nationale

Les festivités officielles marquant le double anniversaire de la création de l'UGTA, et de la nationalisation des hydrocarbures ont débuté, hier à Djelfa, en présence, notamment des ministres du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed El-Ghazi, et de l'Énergie, Noureddine Boutarfa.



Les festivités auxquelles a également pris part le secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs algériens (UGTA), Abdelmadjid Sidi Said, ont été marquées par la lecture, par le conseiller à la présidence de la République, Ali Boughazi, d'un message du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Les festivités officielles avaient débuté au chef-lieu de wilaya par un recueillement à la mémoire des martyrs et la pose, dans la cité Bahrara, de la première pierre du siège du bureau local de l'UGTA. A cette occasion, le théâtre régional de Djelfa a été baptisé du nom du défunt artiste Ahmed Benbouzid, communément connu sous le nom de Cheikh Attalah. Un hommage a été également rendu au ministre du Travail, de l'Emploi, et de la Sécurité sociale, Mohamed El Ghazi, au ministre de l'Energie, Noureddine Boutarfa, au conseiller à la présidence de la République, Mohamed Ali Boughazi et à nombre de hauts responsables, secrétaires d'Unions et organisations nationales.



Sidi Saïd : « Grâce aux orientations judicieuses, on a évité la fermeture des usines »



Le secrétaire général de l'Union Générale des Travailleurs Algériens (UGTA), Abdelmadjid Sidi Said, a affirmé hier à Djelfa que grâce aux orientations « judicieuses » du Président de la République « le pays a été épargné de fermeture de ses entreprises, du licenciement de travailleurs ou d'un quelconque retard dans le paiement des salaires ». « L'Algérie qui a connu une crise financière, fin 2013 et début 2014, a su dépasser cette conjoncture difficile grâce à des décisions sages émanant d'une forte volonté et d'une solidarité nationale », a indiqué M. Sidi Said lors d'une rencontre organisée au théâtre régional dans le cadre de la célébration du double anniversaire de création de l'UGTA et de la nationalisation des hydrocarbures. Les caisses de retraite et de sécurité sociale ont pu résister, en dépit de la crise financière et des multiples contraintes, a affirmé le responsable de la Centrale syndicale, indiquant qu'il s'agit-là d'acquis qui fonctionnent « grâce au principe de solidarité nationale, au profit de ces catégories, qui retrouvent dans leurs comptes postaux leurs droits sans aucun prélèvement, voire avec des augmentations chaque année ». « La solidarité entre les chefs d'entreprise, le gouvernement et l'Union est impérative et nous devons œuvrer à la renforcer, notamment à la lumière des avancées réalisées par l'économie nationale en matière de promotion de l'investissement et de renforcement de la production locale, en témoigne la relance, prévue en mars prochain, de l'usine d'El Hadjar », a ajouté le secrétaire général de la Centrale syndicale. « Cette dynamique socio-économique est intervenue à la faveur du renforcement de la confiance, du dialogue et de la sagesse, loin de tout discours haineux », a ajouté M. Sidi Said, relevant par la même occasion que l'UGTA « défend le travailleur et a pour fondement la préservation de la République ».



Encourager la production locale



Le secrétaire général de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Abdelmadjid Sidi Saïd, a souligné que la Centrale syndicale défend l’économie nationale et encourage le renforcement de la consommation des produits locaux. Intervenant en marge des travaux de la 3e session ordinaire de la commission exécutive nationale de l’UGTA, M. Sidi Said a estimé que les résultats de l’orientation des pouvoirs publics pour la promotion de l’économie nationale et le soutien à la production locale « commencent à être visibles sur le terrain à travers la volonté exprimée par les citoyens de consommer local, suite aux décisions d’interdiction d’importation de nombreux produits de l’étranger ». Le SG de l'UGTA a soutenu que le « développement de l’économie nationale reste tributaire du soutien et du renforcement de la production locale, grâce à la solidarité entre l'Etat, l'UGTA et le Patronat. Il a en outre loué la politique de l'Etat qui incite à l’investissement dans le but de faire de l’Algérie « un pays fort au double plan politique et socioéconomique », tout en se félicitant de la stabilité retrouvée grâce à la « politique bien guidée du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, architecte de l’historique Charte pour la paix et la réconciliation nationale », a-t-il relevé.

Après avoir souligné l’esprit de militantisme qui anime les syndicalistes et le secrétariat national de l’intersyndical, parallèlement à l’amélioration intervenue dans la relation entre la base et les structures syndicales, a-t-il ajouté, le SG de l’UGTA a réaffirmé sa conviction quant à l'impérative préservation de la République qui est « un devoir national qui s’ajoute à notre défense perpétuelle des droits des travailleurs ».

S’exprimant à propos de la relation de l’UGTA avec les syndicats autonomes, M. Sidi Said a assuré « n’avoir aucun différend avec eux » et qu’il « les respecte tous », soulignant l’importance du dialogue qu'il considère, a-t-il dit, comme un « acquis pour renforcer notre militantisme syndical ». A ce propos, il a indiqué que l’UGTA compte aujourd’hui 2,6 millions d’adhérents, sur un total de 7 millions de travailleurs, soit un taux de 40% de la masse travailleuse. Cette 3e session ordinaire de la commission exécutive nationale de l’UGTA a été ouverte par un exposé du bilan d’activités de 2016, avant la présentation du dossier de la commission de discipline, suivi par d’autres dossiers divers.

Les festivités officielles commémoratives du 61e anniversaire de la création de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et du 46e anniversaire de nationalisation des hydrocarbures, coïncidant avec le 24 février de chaque année, sont abritées, cette année, par la wilaya de Djelfa. (APS)