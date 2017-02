Salle Ibn Khaldoun dâ€™Alger : Un vibrant hommage Ã  Abdelmadjid Meskoud

La salle Ibn Khaldoun, a été, jeudi soir, le lieu d’une sympathique et conviviale rencontre pour honorer le chanteur du chaâbi Abdelmadjid Meskoud en présence d’une panoplie de chanteurs et d’artistes ainsi que des membres de sa famille et ses proches. En effet, un vibrant hommage a été rendu, pendant la soirée, au chanteur chaâbi, Abdelmadjid Meskoud, en présence d'un nombre important de personnalités artistiques et de ses nombreux fans. Cette soirée artistique riche en émotion et de larmes de joie a été organisée par l’établissement Arts et Culture de la wilaya d’Alger. Le spectacle était chaleureux digne de l’auteur et créateur de la célèbre et indétrônable Ya Dzair, ya el assema, animé par Djallel à la demande express d’Abdelmadjid Meskoud puis par de grand noms du chaâbi en présence de poètes et de musiciens tels Abdelkader Chaou, Hamidou, Mohamed Laâgeb, Noureddine Alane et Didine Karoum conviés pour interpréter des morceaux du répertoire de Meskoud. Ils ont tous chanté en chœur et repris à leur manière le tube du chanteur Djazayer ya El Assima ainsi que d’autres morecaux non moins connus comme Allah Yechafik, Zerguet Laâyoune Mezghena, E Horm Ya Rassoul Allah, Sahib El Ghamama, Ya Lyam, Nhar Yeban Essah. Ensuite c’était au tour de Hamid Achouri de monter sur scène et de témoigner en faveur de ce grand homme de la chanson chaâbi. Son fils Youcef a, en outre, pris le micro pour interpréter une chanson pour rendre hommage à son père et sa mère. Il y a lieu de rappeler qu’Abdelmadjid Meskoud a été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) en février 2016. Cette icône et maître de la musique chaâbi âgée de 64 ans, enfant de Belcourt, est un artiste autodidacte qui est reconnu pour une certaine maîtrise de l’art du chaâbi. Il est resté pendant des années un artiste très local jusqu’à sa révélation par la chanson El Assima, en 1989, qui l’a propulsé sur scène et le fit connaître. A notre tour de souhaiter au grand artiste un prompt rétablissement et un retour rapide sur scène

Sihem O.