CÃ©lÃ©bration de la journÃ©e nationale de la Casbah : Immersion dans les secrets de la citadelle sÃ©culaire

A l'occasion de la célébration de la journée nationale de la Casbah, le 23 février de chaque année, l’établissement Arts et Culture de la wilaya d'Alger a organisé, mercredi après-midi, au centre des activités culturelles Abane Ramdane à Alger, une rencontre intitulée "histoire de la Casbah... traditions de la ville de Sidi Abderrahmane" animée par le chercheur et poète Omar Chalabi. Choisissant de fêter l’événement à sa manière, l’établissement Arts et Culture a opté pour une ambiance pittoresque aux saveurs d'El Mahroussa d'autrefois. En effet, c'est sous les sonorités de la Zorna et des tenus traditionnelles de l'Algérois que la rencontre a débuté en présence d'un nombreux public. Le chercheur Omar Chalabi a précisé de prime abord que la Casbah est tout un univers de secrets, et que la clé de cet univers est l'amour éprouvé pour cette mythique icone culturelle. Rappelant l'aspect purement spirituel de la ville du Marabout Sidi Abderahmane, le conférencier a expliqué le fondement architectural de la Casbah selon l'inspiration islamique. "La Casbah a été bâtie sur un carré en s'inspirant de la Kaaba de la Mecque. Chaque maison est faite sur deux étages comme un verset coranique décrivant le Paradis. On trouve aussi huit piliers dans chaque bâtisse comme le nombre d'archanges qui tiennent le Trône du Miséricordieux", a-t-il expliqué. Beaucoup de Saints et de Oualis ont fait de la Casbah le fief de leur savoir, l'orateur évoque entre autres Sidi Abderrahmane, venu des Issers pour s'installer à la Casbah, Sidi Mansour, Sidi Ben Aouda ou encore el Ouali Dada. Similaire à un voyage dans le temps à la découverte des légendes de la Casbah, Omar Chalabi a plongé l’assistance dans une univers mirifique d'Alger de naguère, il est par exemple cité l'attaque de Charles Quint en 1541 pour anéantir la domination navale d'Alger sur la Méditerranée, l'arsenal des Européens fut noyé dans les abysses suite à un déluge, c’est dire toute la bénédiction de la terre algéroise. L’interlocuteur a abordé différents entités socioculturelles de l'organisation de la Casbah, à l'exemple de ses portes qui s'ouvraient et se fermaient aux prières de l'aube et du crépuscule, de la hiérarchie avec notamment le Dey avec le grade de ministre, le Bey, haut commandant de la marine, l'Agha, commandant de la marine et le Pacha, commandant de la ville ainsi que le trésorier (kheznadji) dont la maison se trouvait à la rue Omar (ex-rue Bruce). Les trésors de la Casbah, innombrables et dont hélas certains tombent dans les oubliettes de l'histoire ont été évoqués à l'exemple des palais qui font tout son prestige. Omar Chalabi a avancé des dates des constructions de certains palais comme celui de Baba Aroudj dont les travaux ont été achevés en 1599, Palais de Hassan Pacha en 1791, Palais de Khdawedj El Amia en 1571 ainsi que Dar El Hamra au XVIIe siècle. Les mosquées font aussi l'identié de la Casbah d'Alger, d'abord sous la dynastie des Mourabitines qui ont bâti Djamaà El Kébir en 1097, Djamaà Sidi Ramdane au XIe siècle, Djamaà El Berrani en 1599 et enfin Djamaà Ketchaoua en 1794. La rencontre a été clôturée par un défilé de tenues traditionnels algéroises, des lectures poétiques et un récital de musique chaâbi dans une ambiance des plus festives.

Kader Bentounès