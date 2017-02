Torchaka, par le metteur en scÃ¨ne Ahmed Rezzak : Lâ€™amour autrement mis en scÃ¨ne

Imaginez une histoire d'amour dans une pièce théâtrale… Jusque-là, tout est normal ! Mais pouvez-vous imaginer une histoire d’amour de deux allumettes tombées amoureuses l’une de l’autre, et comment la société des allumettes essaie d’empêcher cet amour. Telle est l’histoire de Torchaka, du metteur en scène Ahmed Rezzak, qui a été présentée, mercredi dernier au Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi.

Ecrire sur l'amour peut paraître commun, voire banal vu la non considération de ce sentiment chez certains humains, cependant, dans Torchaka, il s'agit aussi de mettre en scène, pour un public averti, les dimensions humaines et l'ampleur générale que prend l'amour dans nos sociétés. Nombreux étaient les spectateurs qui ont été conquis dès les premières minutes de cette tragi-comédie, par le talent et l’humour des comédiens. Pleine d’innovation la pièce Torchaka ouvre à la réflexion en posant différents décors à la fois drôles et tragiques mais souvent pleins de subtilité et d’énergie. Chaque comédien a marqué sa présence sur scène par la personnalité de son personnage et le mouvement physique qu’impose le rythme de la représentation, en réalité, nous sommes tenus en haleine jusqu’à la fin de la pièce. Les émotions sont amples et fortes lors de la représentation, les comédiens nous transportent dans le royaume, assez conservateur, des allumettes qui ne reconnaît et ne conçoit pas l’amour et tente même de le criminaliser. Abordant des thèmes du quotidien avec une overdose d’humour et d’autodérision, qui ont fait s’esclaffer 90 minutes durant, la dense foule présente la semaine écoulée, cette pièce écrite et mise en scène par Ahmed Rezzag, raconte l’histoire d’amour entre deux allumettes, Torchaka interprétée par Adila Soualem et Zalamite par Oussama Boudchiche. La trame de cette pièce originale se passe dans une boîte d'allumettes. On trouve dans cette boîte d'allumettes des personnages représentant des allumettes. Ces dernières sont dépourvues de sentiments, de cœur et symbolisent ainsi le feu et la guerre. Ces allumettes vivent dans un monde hostile, meublé de superficialité et truffé de faux-semblants, jusqu'au jour où deux d'entre elles décident de s'aimer. Dans sa pièce, le metteur en scène illustre parfaitement la notion de cet aspect mal exprimé et mal reconnu, en démontrant la frustration sentimentale qui pousse certaines personnes à développer une colère enfouie, exprimée souvent par la violence et la haine. Il a, ainsi, décidé de mettre en relief l'amour réel, humain. Torchaka est aussi une comédie, jouée par une appréciable brochette de comédiens algériens dont Hamid Achouri, Samira Sahraoui et Mustapha Laribi dans une représentation dont la fin n’est point heureuse et nous met face à certaines réalités, et pas mal de messages sont transmis à travers le texte, des messages nous rappelant des réalités de notre quotidien, de notre société. C’est aussi un réel plaisir de voir nos comédiens de la scène artistique au meilleur de leur forme sur la scène mythique du TNA. En somme, nous en ressortons complètement séduit et imprégné de la pièce, Ahmed Rezak réussit à nous faire adhérer complètement à ce monde des allumettes et nous marqué par la qualité de l’œuvre.

Sihem Oubraham