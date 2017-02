Grand angle : Les YÃ©mÃ©nites ne sont pas les seuls mis en cause

« La situation au Yémen continuait à représenter une menace pour la paix et la sécurité internationales », a conclu jeudi le Conseil de sécurité de l’ONU. Partant de ce constat, l’organe onusien a approuvé une résolution pour prolonger d'un an, jusqu'au 26 février 2018, ses sanctions contre ce pays. Sont visés entre autres tous ceux qui, du point de vue du Conseil de sécurité, s’opposent au processus pacifique de transition politique imposé par la résolution 2140. Le Yémen, faut-il le rappeler, est en proie à une guerre civile depuis 2014. Un conflit complexifié par l’intervention en mars 2015 de la coalition militaire menée par l'Arabie saoudite. A telle enseigne que l’espoir d’un règlement suscité par l’amorce de négociations menées par l’émissaire onusien s’éloigne au fil des semaines alors que sur le terrain, les souffrances des Yéménites se sont considérablement accrues. « Selon l’ONU et les grandes organisations humanitaires qui sont sur place, on est plus proche des 10.000 morts, des 35.000 blessés et des 2,5 millions de personnes déplacées », a indiqué il y a de cela quelques semaines un spécialiste du Yémen. Un bilan qui ne manquera pas d’être revu à la hausse, car les combats n’ont pas cessé depuis. Reste toutefois un fait qu’il est difficile d’occulter. A savoir que les belligérants yéménites ne sont pas les seuls en cause dans cette situation désastreuse. En effet, il est permis de croire que sans le soutien qui leur est apporté par les deux puissances régionales qui soutiennent chacune un camp, le conflit qui était au départ yéméno-yéménite n’aurait pas connu cette complexification. C’est cette aide logistique étrangère qui a fait que le drame de la population connaisse aujourd’hui cette ampleur assimilée à une véritable catastrophe humanitaire. Dès lors, force est de penser que le Conseil de sécurité se voile la face en sanctionnant uniquement le Yémen. Il devrait aussi et surtout sanctionner les acteurs extra- yéménites qui encouragent les belligérants à poursuivre leur conflit.

Nadia K.