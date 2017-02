Palestine : Yahya Sinouar le nouvel homme fort du Hamas Ã  Ghaza

Yahya Sinouar, qui s'apprête à prendre ses fonctions à la tête du Hamas à Ghaza, a participé activement à la lutte contre Israël. Né dans le camp de réfugiés de Khan Younes, dans le sud de la bande de Ghaza, et âgé de 55 ans, ce Palestinien ascétique à la chevelure blanche et à la barbe poivre et sel taillées de près connaît bien Israël. Il a passé 23 années derrière les barreaux israéliens, sous le coup de quatre peines de prison à perpétuité pour "activités subversives".

Commandant d'élite au sein des Brigades al-Qassam, recherché par Israël et placé sur la liste américaine des "terroristes internationaux", Yahya Sinouar refuse d'apparaître dans les médias et entoure ses déplacements du plus grand secret. "On ne peut jamais faire confiance à l'ennemi", dit-il quand il consent à lâcher quelques mots aux journalistes. Avec son habillement simple, Yahya Sinouar a fait quelques apparitions publiques à sa libération, avant de replonger dans la clandestinité. Au bureau politique du Hamas depuis 2012, celui que beaucoup au sein du mouvement surnomment "l'homme fort", a été élu le 13 février chef à Ghaza, succédant à Ismaïl Haniyeh.

Khaled Mechaal, en exil, reste pour l'instant aux commandes du mouvement. L'élection de Yahya Sinouar a été interprétée comme une militarisation de la hiérarchie du Hamas. Les commentateurs de tous bords israéliens se sont demandé si le compte à rebours était lancé avant une quatrième guerre en dix ans depuis la prise de pouvoir du Hamas à Ghaza en 2007.