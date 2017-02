Pourparlers sur la Syrie Ã  GenÃ¨ve : Tensions et scepticisme

À Genève, les pourparlers entre belligérants syriens, présentés par l'ONU comme une opportunité «historique» de mettre fin à six ans d'un conflit dévastateur, s'annoncent très difficiles, et nombre de questions restaient en suspens, hier, sur l'ordre du jour ou les modalités des discussions.

En ouvrant officiellement les discussions jeudi soir au Palais des nations de Genève (Suisse), l'émissaire de l'ONU, Staffan de Mistura, a solennellement appelé les camps ennemis à la "responsabilité historique". "Le peuple syrien attend désespérément la fin de ce conflit, et rêve de sortir enfin de ce cauchemar", a lancé le diplomate devant les délégations du régime de Damas et de l'opposition, les exhortant à "travailler ensemble" car "il n'y a pas de solution militaire". Les précédents rounds avaient capoté au bout de quelques jours en raison des violences sur le terrain et du fossé immense séparant les belligérants sur le concept de "transition politique". La tension était palpable jeudi dans la grande salle de l'Assemblée de l'ONU, où se faisaient face les délégations du régime syrien et de l'opposition écoutant le discours de M. de Mistura. Tout le monde semble d'accord pour discuter d'une "transition politique", prévue dans la résolution 2254 du Conseil de sécurité qui sert de base aux négociations de paix. Mais cette expression ne revêt pas la même signification pour le HCN, qui réclame le départ à court terme du président Bachar al-Assad, et pour le régime, qui refuse de discuter du sort du chef de l'Etat.

A Al Bab, un kamikaze a tué vendredi au moins 42 personnes, en majorité des rebelles syriens, lorsqu'il a fait exploser sa voiture piégée au nord-est de la ville, fief du groupe Etat islamique (EI) repris la veille par les insurgés. Moins de 24 heures après la défaite de l'EI, un kamikaze a visé deux sièges des rebelles dans la localité de Soussiane, au nord-est d'Al-Bab, dans le nord de la Syrie. De nombreuses personnes sont également portées disparues après l'attentat. Dans la banlieue est de Damas, l'armée "s’apprêtait à lancer une opération militaire pour déloger les terroristes encore présents ", a déclaré jeudi le ministre syrien de la Réconciliation, Ali Haïdar. "Le commandement de l'armée syrienne peut à tout moment décider de lancer une opération contre les terroristes du "Front Al-Nosra" qui sont encore présents dans la banlieue Est de Damas", a indiqué le ministre syrien dans une interview accordée à Sputnik. "Les terroristes provoquent et initient les combats. L'Armée prend des mesures pour contrôler la situation. Nous sommes en train d'avancer dans deux directions principales: on se prépare à une opération militaire, que notre commandement déclenchera au moment opportun", a dit M. Haïdar. Le 5 février, le président syrien Bachar El-Assad a une fois de plus prolongé un décret sur l'amnistie proposée aux groupes armés qui rendent les armes, excepté les terroristes du groupe Daesh et du "Front an-Nosra". A cette fin, de nouveaux centres de désarmement ont ouvert leurs portes aux alentours de la capitale syrienne. Près de Damas, les autorités syriennes ont réussi, "grâce au programme de réconciliation, à reprendre le contrôle des villes de Tell, Deraya et Serghaya", selon les médias syriens.

