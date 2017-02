M. Bouamra, PrÃ©sident de la FAHB : Â« On nâ€™a pas les moyens dâ€™engager un entraÃ®neur Ã©tranger Â»

Le président de la Fédération algérienne de handball (FAHB), Saïd Bouamra, a écarté, «pour le moment», l'idée de confier l'équipe nationale première à un technicien étranger, «faute de moyens financiers».

«J'aurais aimé engagé un entraîneur étranger de renom pour diriger la sélection, mais au vu de la situation actuelle nous n'avons pas les moyens de le faire. Une chose est sûre, la FAHB va bientôt désigner un nouveau coach pour l'équipe nationale qui aura pour mission de préparer les Verts en vue de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2018 au Gabon", a indiqué à l'APS le premier responsable de la fédération. Le Sept national est sans entraîneur depuis le départ de Salah Bouchekriou en août 2016. Bouchekriou était revenu à la tête de la sélection à quelques semaines de la CAN-2016 disputée au Caire (Egypte), qui a vu l'Algérie terminer au pied du podium, échouant à se qualifier au Mondial 2017 joué en janvier dernier en France. "Notre priorité actuelle reste l'équipe des moins de 21 ans (U-21) qui s'apprête à disputer en juillet prochain le mondial ici en Algérie", a-t-il conclu.





« Les experts de l'IHF satisfaits des préparatifs du Mondial U21 »



Le président de la Fédération algérienne de handball (FAHB), Said Bouamra, a fait part vendredi des "bonne remarques" faites par les experts de la Fédération internationale de handball (IHF), en visite de travail à Alger pour s'enquérir de l'état d'avancement des préparatifs pour le Mondial des moins de 21 ans (U-21). "Au cours de leur visite d'inspection, les experts m'ont fait part de leur satisfaction de l'état d'avancement des préparatifs en vue de ce rendez-vous mondial. Contrairement à ce que pensaient certains, ces experts se sont déplacés pour voir l'état d'avancement et non pas pour retirer l'organisation de ce tournoi à l'Algérie", a affirmé à l'APS le premier responsable de la FAHB. C'est la troisième visite d'experts de l'IHF à Alger après celles effectuées en novembre 2015 et octobre 2016. Les visites se poursuivront à raison d'une visite chaque mois jusqu'au début de la compétition fixée du 18 juillet au 31 du même mois, souligne Bouamra.

"Les experts ont reçu toutes les informations relatives à l'organisation de ce Mondial, rien n'a été laissé au hasard", a ajouté Bouamra. Les deux experts dépêchés par l'IHF : le Serbe Milan Petonijevic et le Monténégrin Predrag Pavicevic ont été reçu jeudi par le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, ce dernier a réaffirmé le soutien de l'Etat algérien à l'organisation du Mondial de handball U21 garçons. Concernant l'aspect organisationnel de cette manifestation, Said Bouamra a annoncé officiellement que les matchs du mondial U-21 vont se dérouler à la salle Harcha et l'Office du complexe olympique Mohamed-Boudiaf écartant définitivement l'idée de jouer à Oran.

"Nous avons décidé, en concertation avec l'IHF de domicilier les matchs de ce tournoi uniquement à Alger. La ville d'Oran est certes dotée d'infrastructures hôtelières intéressantes, mais la salle de compétition et le transport posent problème", a-t-il conclu.