M. Abdelkader DjomaÃ¢, Directeur de la bibliothÃ¨que principale de lecture publique dâ€™Alger :Â« PrÃ´ner la rÃ©conciliation avec le livre Â»

Le directeur de la Bibliothèque principale de lecture publique d’Alger, Abdelkader Djomaâ, a fait savoir, hier à Alger, qu’une réunion nationale se tiendra le 28 février à Tizi Ouzou, entre les premiers responsables de la Bibliothèque principale de lecture publique de différentes wilayas, pour débattre des perspectives de promotion de la lecture publique et de mettre en place de nouveaux systèmes susceptibles d’encourager la lecture chez le citoyen.

Dans le cadre des éditions du café littéraire organisées au forum de la radio culture, M. Abdelkader Djomâa a précisé, au début, qu’il est important de trouver les mécanismes qui incitent l’Algérien à la lecture, car ce comportement est très important dans la vie humaine, c’est pourquoi, « il est nécessaire de réconcilier nos relations avec le livre » dira-t-il. Après avoir rappelé que l’Etat veille à mettre en œuvre des espaces pour cette activité, il a tenu à préciser que les institutions visent à démocratiser l’enseignement et le savoir et à accorder l’opportunité à tous les Algériens pour qu’ils puissent arriver aux sources du savoir. M. Djomâa a rappelé que son administration a dressé des stratégies qui visent à rapprocher davantage les citoyens et l’enfant en particulier, avec les instruments et les vecteurs de culture, à organiser des rencontres sur le livre et des débats avec des écrivains et des auteurs, pour consolider l’envie de fréquenter ces espaces tellement utiles pour l’élévation morale et intellectuelle de nos concitoyens dans une ambiance studieuse.

Dans ce cadre, M. Djomâa a fait savoir que les personnes qui fréquentent la bibliothèque principale de lecture publique d’Alger sont des candidats au baccalauréat et des universitaires, notamment qu’on trouve actuellement à Mohammadia qui n’est pas loin de l’université Houari Boumediène, ajoutant que les enfants ont aussi la part de lion, car la bibliothèque est riche en manuels scolaires, précisant que « nous avons actuellement plus de 600 abonnés ».

En ce qui concerne le statut du livre en Algérie, le conférencier a considéré que cette situation est bien connue, que le Salon international du livre d’Alger (SILA) qui est organisé annuellement depuis plus de 20 ans, suscite un énorme engouement et un afflux des plus massif au Salon ».

Par ailleurs, la participation des écrivains et des éditeurs aux Salons étrangers reste limitée, et l’évènement organisé récemment au Caire en est le meilleur exemple.

Hamza Hichem