Rupture de certains mÃ©dicaments sur le marchÃ© : La sonnette dâ€™alarme ?

Depuis quelques semaines, les médias nationaux n’ont eu de cesse d’alerter sur les ruptures de la chaîne d’approvisionnement qui ont touché le secteur du médicament au niveau de plusieurs structures de santé.

Selon le président de l'Union nationale des opérateurs de la pharmacie (UNOP), Abdelouahed Kerrar, ce ne sont pas moins de 210 produits DCI (dénomination commune internationale) qui font actuellement défaut sur le marché. Des produits pharmaceutiques que les professionnels du secteur n’arrivent plus à trouver, pour répondre aux besoins de leurs patients.

S’exprimant lors d’une conférence de presse qu’il a animée hier à l’hôtel Hilton d’Alger, M. Kerrar a indiqué qu’il s’agit d’une situation particulièrement sérieuse, sur laquelle la Fédération algérienne du médicament (FAM), qui regroupe l’Association algérienne des distributeurs pharmaceutiques (ADPHA), le Syndicat national algérien des pharmaciens d'officine (SNAPO), tente de sensibiliser les autorités compétentes à la nécessité de prendre des mesures rapides pour mettre fin à ces perturbations.

Il a, à ce propos, rappelé que ces perturbations ont pour origine des restrictions affectant la délivrance des autorisations d’importation, aussi bien pour les produits finis que pour les intrants et matières indispensables destinés à la fabrication locale. Ces restrictions prennent la forme de décisions administratives unilatérales portant aussi bien sur des baisses des quantités à importer ou d’affectation de quotas de produits aux opérateurs. Ces restrictions conjuguées avec les retards pris pour la délivrance d’autorisations de programme d’importation pour lesquelles les demandes avaient été déposées, il y a quelques mois, ont créé un désordre sur le marché du médicament. «Nous tenons à informer publiquement toutes les instances concernées sur les menaces sérieuses que la désorganisation des circuits commerciaux fait peser sur l’approvisionnement régulier de notre marché», a-t-il prévenu.



« Des tensions, mais pas de pénurie », selon le ministère de la Santé



Pour sa part, le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a minimisé cette situation de déséquilibre sur le marché du médicament, par le biais du directeur général de la Pharmacie et des Équipements, le Dr Hamou Hafed. En effet, celui-ci a récemment rassuré les citoyens et les industriels pharmaceutiques sur le fait qu’il n’y a aucune pénurie concernant l’approvisionnement sur ces produits.

Selon lui, il n’y a pas lieu de s’alarmer. «S’il existe des tensions sur les médicaments, produits localement ou importés, elles seront automatiquement maîtrisées dans les jours à venir», a-t-il tenu à préciser. Dr Hafed a expliqué que cette situation est due aux «retards occasionnés, lors du contrôle de la mise en conformité des produits pharmaceutiques».

Pour ce qui est de l’indisponibilité de certains médicaments, le DG de la Pharmacie et des Équipements a souligné que «les programmes prévisionnels d’importation de produits de soins vont permettre de rétablir la disponibilité de certains médicaments», qui sont actuellement en rupture de stock.

Selon lui, la rupture dénoncée par les opérateurs du secteur serait infondée, tant que, justifie-t-il, les programmes d’importation ont été libérés depuis décembre dernier. Ce qui n’agrée guère les opérateurs pharmaceutiques qui reviennent ainsi à la charge, pour démontrer que la rupture existe bel et bien. L’Union nationale des opérateurs pharmaceutiques a cité, hier, une large nomenclature de médicaments indispensables au traitement de nombreuses maladies, dont celles chroniques, telles que le diabète, l’hypertension ou encore les maladies cardiaques, voire les cancers.

Sur le registre des importations des médicaments, M. Hafed a indiqué que la facture d’importation du médicament a augmenté de 10%, durant les neuf premiers mois de l’année en cours, tandis que la facture globale des produits pharmaceutiques (médicaments et dispositifs médicaux) connaît une baisse de 4% par rapport à la même période de l’année 2015.

Selon ce responsable du ministère de la Santé, la facture sera réduite, dans les années à venir, notamment avec la politique de substitution à l’importation et avec l’adoption du Projet de loi qui prévoit des mesures incitatives à l’investissement dans le domaine pharmaceutique.

«La production locale, indique-t-il, est en progression constante, elle a été multipliée par 5 en 10 ans, et elle a enregistré une progression de 60% au 30 septembre 2016», dit-il.

Il affirme, également, que le médicament produit localement couvre aujourd’hui 45% des besoins, et qu'il atteindra les 70%, avec l’entrée en production des 205 projets en voie de réalisation, à la fin de 2017. Pour l’invité de la radio, même avec une dépense de 2,7 milliards de dollars pour le médicament, l’Algérie reste très loin derrière les pays industrialisés.

Salima Ettouahria