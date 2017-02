ArrÃªts de travail : Un chiffre en baisse

«La Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) a dépensé plus de 17 milliards de dinars pour le remboursement de 14.774.568 jours d’arrêts de travail médicaux en 2016, soit 1.175 dinars par jour.» C’est ce qu’a déclaré, hier à Alger, le directeur des prestations à la CNAS, Abdelhafid Djoghri, lors de la tenue de la 3e session de formation au profit des journalistes sur le thème «Les procédures de contrôle médical et de contrôle administratif des arrêts de travail». M. Djoghri a expliqué que «ce chiffre est en baisse par rapport à l’année 2015, qui était de plus de 18 milliards de dinars pour le remboursement de 15.127.391 jours d’arrêts de travail médicaux, soit 1.193 dinars par jour». Cette baisse est, d’après lui, due à la nouvelle stratégie de la CNAS qui consiste à renforcer davantage son système de contrôle afin de lutter contre des abus constatés en matière de congés de maladie injustifiés et qui nuisent à la fois à la CNAS et aux employeurs. Le directeur des prestations à la CNAS a mis l’accent sur plusieurs axes liés à l’ancrage juridique, aux obligations de l’assuré social et à l’objet du contrôle administratif… Dans sa présentation de l’assurance maladie, l’accident du travail et les maladies professionnelles, le directeur du contrôle médical, le docteur Mahieddine Ouagnouni, a indiqué que «la victime de l’accident du travail doit se soumettre à toute convocation du contrôle médical, et présenter tous les certificats médicaux, documents radiologiques, comptes rendus d’examens biologiques et ordonnances en sa possession. Et de fournir tous les renseignements médicaux sur son état antérieur ; il ne doit quitter son domicile que si le praticien le prescrit dans un but thérapeutique, et pour tout acte de contrôle, la victime peut se faire assister par son médecin traitant». S’agissant de l’indemnité journalière, Dr Ouagnouni a expliqué qu’«elle est payée le 1er jour qui suit l’accident, durant la période qui précède la guérison, la consolidation ou le décès. En cas de rechute ou d’aggravation, 100% du salaire journalier (1/30 du salaire mensuel soumis à cotisation et impôt). Pas de cumul avec l’indemnité journalière attribuée au titre de l’assurance maternité ou de l’assurance maladie». Et d’ajouter : «Pour les arrêts de travail successifs prescrits au titre de plusieurs risques, on maintient le taux de PEC le plus avantageux. Lorsqu’au cours d’une période d’arrêt de travail due à un accident du travail, intervient une maladie susceptible d’entraîner elle-même un arrêt de travail, l’assurance maladie est servie seulement à partir du jour de la consolidation des lésions résultant de l’accident du travail.»

Il y a lieu de noter que cette 3e session de formation s’inscrit dans le cadre du programme des formations dispensées par la CNAS depuis le mois de juillet 2016. Une journée de formation au niveau des 48 agences de la CNAS a été également organisée au profit des journalistes correspondants.

Wassila Benhamed