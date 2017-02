AlgÃ©rie - Italie : Une vision commune

Le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des États arabes, Abdelkader Messahel, a reçu, hier à Alger, le sous-secrétaire d'État au ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Vincenzo Amendola.

«La réunion a été axée principalement sur la coopération bilatérale, notamment, en ce qui concerne la prochaine grande commission mixte algéro-italienne prévue en automne prochain, laquelle sera précédée par une réunion du comité de suivi à Rome pour discuter, entre autres, de la mise en œuvre des décisions ayant sanctionné la dernière visite effectuée par le Premier ministre, Abdelmalek Sellal en Italie", a déclaré M. Messahel à la presse à l'issue de l'entretien.

Il a mis en exergue, à cette occasion, les relations "traditionnelles" qu'entretiennent les deux pays depuis longtemps, soulignant que "l'Italie est un grand partenaire, un pays qui a accompagné l'Algérie pendant les moments les plus difficiles, et ce, depuis la guerre de Libération nationale".

Il a souligné, en outre, que "la relation entre l'Algérie et l'Italie est forte, particulièrement dans le domaine économique, avec un volume d'échanges d'environ dix milliards de dollars", faisant part, à cet égard, de "l'ambition des deux pays d'élargir et d'approfondir leur coopération".

"Nous voulons, à travers les capacités dont disposent les deux pays et leur bonnes relations politiques, faire en sorte à ce que leur coopération économique se conforte davantage", a-t-il dit, ajoutant, qu'au plan bilatéral, l'Algérie et l'Italie "peuvent jouer un rôle dans le rapprochement entre les continents africain et européen".

Pour sa part, M. Amendola s'est félicité des "relations solides liant l'Italie à l'Algérie, caractérisée par une perspective de travail commun porté sur l'avenir et des projets économiques multiples au profit des deux pays".

Il a ajouté que les deux pays ont une "vision commune" sur nombre de questions, plaidant pour le "rapprochement entre l'Afrique et l'Europe". Le responsable italien a indiqué que l'entretien a porté, également, sur la sécurité dans la région, en particulier le conflit libyen et les moyens de parvenir à une solution permettant à ce pays de sortir de la crise. (APS)