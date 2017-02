Douanes algÃ©riennes et corÃ©ennes : Renforcement de la coopÃ©ration

Le directeur général des Douanes, M. Kadour Bentahar, et son homologue sud-coréen, M. Hong Uk Chun, ont convenu hier à Séoul de renforcer la coopération entre les institutions douanières des deux pays, a indiqué la Direction générale des douanes dans un communiqué.

En visite à la tête d'une délégation douanière depuis lundi dernier à Séoul à l’invitation de son homologue sud-coréen, M. Bentahar a exposé à ce dernier les grandes lignes de la stratégie de modernisation des douanes algériennes, en mettant l'accent sur le projet de conception du nouveau système d'information.

M. Uk Chun a marqué sa disponibilité à apporter l'assistance technique de son institution sur la base de l'expérience coréenne dans ce domaine précis, note la même source. Dans ce cadre, des experts des douanes coréennes se déplaceront prochainement en Algérie pour travailler avec leurs homologues algériens et apporter ainsi leur expertise.

Cette rencontre entre M. Bentahar et M. Uk Chun a été précédée par une visite des services des douanes de l'aéroport international Incheon (Séoul) où des présentations ont été faites sur le système de dédouanement électronique "Uni Pass" qui comprend la gestion des risques des marchandises et des voyageurs. Cette mission de la délégation douanière algérienne intervient après la ratification, en mai 2013 à Alger, de l’accord bilatéral de coopération douanière entre les douanes des deux pays. Cet accord vise essentiellement l’échange d’expériences en matière de système informatisé de dédouanement des marchandises afin de s’inspirer de l’expérience coréenne notamment sur le système de gestion des risques et l’échange de renseignements et d’informations sur les nouveaux modes opératoires de commission d’infractions et de commerce illicite.

A travers cette visite, il s'agit également d'examiner l’échange d’expériences en matière des meilleures pratiques relatives aux procédures douanières, de l’informatisation et de la formation, de l’assistance administrative mutuelle dans la prévention, la recherche et la répression des infractions douanières, la bonne application de la législation douanière, ainsi que l’instauration de liens directs entre les responsables chargés d’enquêtes et d’investigations pour une grande efficacité de lutte contre le trafic de drogue. (APS)