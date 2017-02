M. Grine reÃ§oit le DG de lâ€™ASBU : ConcrÃ©tiser les nouveaux acquis

Le ministre de la Communication, M. Hamid Grine, a reçu hier en audience le Directeur général de l’Union de radiodiffusion des pays arabes - ASBU, M. Abderrahim Suleiman, en marge des réunions des coordinateurs et des ingénieurs des radios et télévisions arabes qui se tiennent, à l’initiative du Centre d’échange d’informations et de programmes, à l’hôtel Sheraton Club-des-Pins à Alger, du 19 au 25 février.

L’entretien a porté sur les progrès réalisés par l’ASBU et le rôle de l’Algérie dans cette dynamique panarabe appelée, à la lumière des concertations actuelles, à concrétiser de nouveaux acquis en matière d’amélioration des performances techniques et de qualité des contenus échangés entre les pays arabes.

La question de la formation a été également abordée lors de cette audience et il a été évoqué, à ce titre, les possibilités de formations de haut niveau dans les domaines concernant la radiodiffusion et la télédiffusion au niveau de la nouvelle académie de l’Asbu à Tunis ou encore à distance via le système d’échanges Menos.