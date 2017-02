CoopÃ©ration : Rencontre entre le gÃ©nÃ©ral major Hamel et lâ€™ambassadeur de Suisse

La coopération entre les polices algérienne et suisse en matière de formation était au centre d'un entretien, hier, entre le Directeur général de la Sûreté nationale, le général-major Abdelghani Hamel, et l'ambassadeur de Suisse à Alger, Muriel Berset Kohen. Les deux parties ont évoqué au cours de la rencontre "les moyens de consolider la coopération entre les polices des deux pays dans divers domaines, notamment la formation et la participation aux rencontres et conférences scientifiques", a précisé la même source.

La rencontre a également permis aux deux parties d'aborder "les moyens de renforcer l'échange d'expériences et d'expertises et d'améliorer le rendement opérationnel pour faire face à toutes les formes de criminalité", a ajouté le communiqué. (APS)