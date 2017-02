De lâ€™importance du scrutin

Au-delà de la victoire de tel ou tel autre parti, de la prééminence de tel ou tel autre programme, du choix des futurs députés qui seront élus par le peuple pour les représenter et qui auront à siéger et à légiférer pour la mandature à venir, l’importance et l’enjeu du scrutin du 4 mai prochain se situent bien plus au-delà. Le seul et unique récipiendaire de la victoire, tout comme le bénéficiaire de la réussite de ces joutes démocratiques, ne pourra être que l’Algérie et elle seule, tant les partis politiques, les candidats et les citoyens électeurs, appelés à exercer leur droit et leur devoir dans le même temps, n’en sont que les serviteurs et les défenseurs ; ils n’en sont que le bouclier légitime et les agrégats pour solidifier le ciment de la cohésion et de l’unité nationales. Les temps sont difficiles, et la houle géopolitique n’augure rien de bon. Ayant survécu à son automne, confrontée à une crise multidimensionnelle sans précédent et qui aurait emporté tel un fétu de paille nombre de pays, l’Algérie a vécu, elle est restée debout, grâce à son peuple, grâce à son armée républicaine, grâce à ses patriotes, elle a moissonné elle-même son printemps, cueillant les fleurs de la réconciliation, ouvrant ses bras pour recueillir, accueillir et réunir ses enfants. L’Algérie n’a que faire d’un printemps importé, conçu in-vitro dans les salons d’outre-mer par les alchimistes géopolitiques de tout acabit, mais animés du même esprit revanchard et mus par les mêmes intérêts, fussent-ils les plus vils et les plus sordides, foulant aux pieds les plus élémentaires des droits humains, le droit de vivre en paix et le droit de choisir sa façon de vivre. Les temps sont difficiles, et l’Algérie n’est pas à l’abri. Nos frontières, notamment celles au grand Sud, sont étroitement surveillées par nos vaillants officiers et djounoud, pas un jour ne passe sans qu’il soit fait état de la découverte d’armes de guerre ou de l’arrestation de contrebandiers terroristes, tant la jonction entre ces deux fléaux a été établie. Cimenter l’unité nationale, renforcer la cohésion sociale en donnant aux institutions les moyens de jouer pleinement leur rôle, à travers le renouvellement de leur composante, en une alternance démocratique rythmée par la seule et souveraine volonté du peuple. Chaque bulletin de vote mis dans l’urne, le 4 mai prochain, sera une pierre de plus apportée à l’édifice constitutionnel, un renfort à la base de la stabilité du pays, et surtout un bouclier de plus pour la défense du pays.

A. M. A.