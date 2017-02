Le chiffre du jour : Moins de 20% des terres

«L’accès des femmes à la terre pose un problème. Plus de 80% des terres sont contrôlées par les hommes, ce qui signifie que les femmes ont moins de 20% des terres, et ce sont généralement des terres marginales, des parcelles peu fertiles et assez éloignées des villages», a expliqué le Dr Malick Faye, expert élevage au bureau de la FAO à Dakar

PUBLIE LE : 23-02-2017 | 0:00