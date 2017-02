Atelier CNES/CONEVAL : Sous le prisme de lâ€™Ã©quitÃ©

Un atelier technique d'échange d'expériences et de partage des connaissances et de bonnes pratiques en matière de suivi et d'évaluation des politiques sociales visant l'inclusivité, l'efficacité et l'efficience s'est ouvert, hier à Alger, dans le cadre du programme de coopération entre le gouvernement algérien et le Système des Nations unies.

L'atelier, de deux jours, organisé par le Conseil national économique et social (CNES), avec le Conseil mexicain en charge de l'évaluation de la politique de développement social (CONEVAL), est de nature à «valoriser une coopération Sud-Sud exemplaire, et ce d'autant qu'elle bénéficie d'une intermédiation ad hoc du système des Nations unies, à travers l'action propre de l'UNICEF», a indiqué un communiqué du CNES. Par le partage des connaissances et de bonnes pratiques en matière de suivi/évaluation des politiques sociales visant l'inclusivité, l'efficacité et l'efficience, l'atelier verra la présentation du rapport du CNES sur l'analyse des privations multidimensionnelles chez les enfants et les jeunes, élaboré par la Cellule multisectorielle «équité», composée des secteurs impliqués dans le développement social, installée auprès du CNES, ajoute le communiqué. Cette cellule, mise en place à la faveur de la première conférence internationale sur les politiques sociales sensibles à l'équité, organisée en 2014, a pour vocation d'assurer la fonction de veille autour des questions inhérentes à l'équité.

Il est à rappeler que le partenariat trilatéral entre le CNES, le CONEVAL, et l'UNICEF, a été formalisé par un Protocole d'accord portant : «Établissement des bases de la coopération en matière d'évaluation des politiques sociales et de mesure de la pauvreté multidimensionnelle», signé à Alger le 22 avril 2015. Il s'articule autour des mécanismes et mesures aptes à soutenir les efforts du gouvernement en matière d'élaboration de politiques de développement ayant pour finalité de renforcer les capacités productives du pays, tout en les portant à l'optimum d'une justice sociale et d'une répartition équitable des fruits de la croissance économique.

À cette occasion, il a été mis en évidence les méthodologies d'approche de la pauvreté multidimensionnelle et l'expérience des deux pays dans l'évaluation des politiques publiques sous le prisme de l'équité. (APS)