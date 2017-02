Salon international de lâ€™huile dâ€™olive : Une filiÃ¨re Ã  organiser

Après la figue sèche de Béni Maouche, c’est au tour de l’huile de table de Sig à Mascara d’être labélisée tout prochainement. Le premier Salon international de l’huile d’olive s’est ouvert, hier à la Safex. Les exposants, une quarantaine environ, ont été unanimes à relever une nécessaire «organisation» interprofessionnelle, condition sine qua non pour améliorer la qualité de l’«or jaune», lui permettant, au final, de bien se positionner sur le marché international. En marge de cet évènement, Cherif Omari, directeur de la production au niveau du ministère de l’Agriculture et représentant du ministre, a relevé qu’en 2016, la production nationale a atteint 900.000 hectolitres, tout en s’abstenant d’avancer des chiffres ou statistiques liées à l’exportation. Toutefois, une chose est sûre, des producteurs nationaux, quoique de façon disparate, exportent leur produit. Abondant en termes de chiffres, M. Omari précise que la superficie des oliviers est passée de 170.000 à 470.000 hectares, entre 2000 et 2016. Aussi, le même responsable a annoncé qu’après la figue sèche de Béni Maouche, c’est au tour de l’huile de table de Sig (Mascara) d’être labélisée. Le ministre, rappelons-le, a tout récemment présidé une réunion de cette labellisation géographique, représentant un instrument-pilote qui va nous permettre de valoriser nombre de produits du terroir que recèle notre pays. À propos du recyclage des dérivés de l’huile d’olive et de la création de petites entreprises que le processus peut engendrer, le représentant du ministre explique que «ce sont des chances supplémentaires pour l’investissement et la création d’une valeur-ajoutée». Il explique que le ministère de tutelle encourage tout investissement, en particulier dans le Sud et les Hauts Plateaux, où les pouvoirs publics ont consenti des efforts considérables à compter de 2000, à l’instar de l’intégration de systèmes développés d’irrigation. On précise également que l’objectif fixé par le ministère à l’horizon 2019 est d’atteindre une production de 8.1 millions de quintaux par rapport à la production actuelle de 6.9 millions de quintaux. L’entrée en production de nouvelles plantations, notamment celles des régions steppiques et du Sud, rendront l’objectif réalisable. S’ajoute la nécessité de procéder à la modernisation de l’industrie oléicole, le renforcement de la lutte contre les maladies des oliviers et le développement des exportations. En marge de cette manifestation, se tiennent les Journées scientifiques Med Mag Olivia, sur le thème «Le secteur oléicole : contraintes, enjeux et défis». Avec des exportations ne dépassant pas les 18% de l’olivier, l’Algérie aura à redoubler d’efforts pour le développement de sa richesse oléicole, élément incontournable d’une diversification économique de plus en plus urgente. Le ministère de tutelle table sur 6,7 millions de quintaux. Approché lors de cette ouverture, Mustapha Ahmanache, propriétaire d’une huilerie traditionnelle existant depuis trois ans, relève le problème de la commercialisation du produit, ainsi que celui de l’irrigation. Le prix du litre est de 750 dinars. Avec une production annuelle avoisinant les 200.000 litres/an, «Maillot Huile» compte balayer tous les écueils et enchaîner les prouesses. Mot d’ordre : semer le savoir- faire, récolter l’excellence.

Fouad Irnatene