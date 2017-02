Partenariat CPA/Sovac production : DerniÃ¨re ligne droite

Le Crédit populaire algérien (CPA) financera, à hauteur de 5 milliards de DA, la première phase de réalisation du projet Volkswagen en Algérie, soit plus de 80% de cette étape, a indiqué le Pdg de cette banque publique, Omar Boudieb.



Le crédit populaire d’Algérie (CPA), et le Groupe Sovac, représentant officielle des marques du groupe Volkswagen, Audi Porsche, Seat, Skoda et Volkswagen, ont procédé, hier, à la signature de deux conventions de partenariat portant sur la prise en charge, par le CPA, des besoins de financement d’investissement et d’exploitation exprimés dans le cadre du projet, initié par la SPA Sovac Production, pour l’assemblage de véhicules particuliers, et la seconde concernant le financement des ménages pour l’acquisition de véhicules «Made in Bladi». Le partenariat en question a été paraphé par Omar Boudieb, PDG du CPA, et Mourad Oulmi, directeur général du groupe Sovac. Intervenant en marge de la cérémonie de signature, le patron du CPA affirme que « le CPA assurera l’accompagnement du cycle d’exploitation du projet, à travers la mise à disposition de concours d’exploitation devant permettre de soutenir le programme de production durant ses différentes phases». Pour M. Boudieb, ce partenariat s’inscrit dans le cadre des mesures d’encouragement prises par les pouvoirs publics, pour développer une industrie de l’automobile aux normes internationales, en partenariat avec des constructeurs automobiles de renom dans le respect des exigences d’intégration progressive. Cette phase initiale du projet est d’un coût financier de 6,5 milliards de DA, dont 5 milliards de DA seront assurés par le CPA, alors que le reste sera couvert par les fonds propres de la société Sovac, selon les explications de M. Boudiab.

Il s’agit d’un «financement qui s’étalera sur plusieurs phases. Cette première phase de financement est destinée à la réalisation des infrastructures et l’acquisition des équipements», a indiqué à la presse, M. Boudiab, en marge de la cérémonie de signature de cette convention. En sus de son implication dans l’investissement global, le CPA a également paraphé une deuxième convention portant sur le financement bancaire accordé par le CPA, à sa clientèle des ménages, pour l’acquisition de véhicules de tourisme neufs des marques du groupe Volkswagen (Volkswagen, Seat, et Skoda) qui seront assemblés par le SPA Sovac. «À travers cette convention, le CPA vise la diversification de son offre de produits de financement de l’acquisition de véhicules neufs en direction de sa clientèle des ménages», a souligné le PDG du CPA. Pour ce qui est des conditions d’accès au crédit, le client doit justifier d’un revenu stable en rapport avec le crédit sollicité et d’un apport personnel minimum de 10% du prix du véhicule à acquérir. Le montant du crédit peut atteindre 90% du prix d’acquisition du véhicule dans la limite de trois millions de dinars. La durée de remboursement du crédit varie entre 12 et 60 mois dans la limite d’âge de 70 ans et en rapport avec la capacité de remboursement de l’emprunteur. À propos du projet en cours de réalisation, il est implanté dans la zone industrielle de Sidi Khettab, dans la wilaya de Relizane, sur un terrain d’assiette de 150 hectares, dont 50 hectares, qui sera consacrée au développement, au cours des années à venir, d’un réseau de sous-traitants de l’industrie automobile. À son entrée en activité, prévue pour le mois de juin prochain, le projet créera 5.300 emplois, dont 3.500 indirects.

L’usine produira pas moins de quatre modèles de véhicules Volkswagen, Golf VII, Volkswagen Caddy utilitaire, Seat Ibiza et Skoda Octavia berline tricorps. Pour la première phase de production, Sovac Production assemblera 12.000 unités par an en 2017 (toutes marques confondues), pour atteindre un volume de 100.000 véhicules en 2022. Concernant le taux d’intégration du projet, il a été arrêté à 15% à la fin de la première phase (2019), pour atteindre 40% en 2022 à la deuxième phase, avec en perspective la création d’un réseau de sous-traitants. Il convient de rappeler que le CPA avait déjà signé une convention de partenariat avec le groupe Tahkout qui assemble les modèles Hyundai, pour le financement bancaire accordé à sa clientèle des ménages, pour l’acquisition de véhicules de tourisme neufs.

Mohamed Mendaci

Le CPA lancera en 2018 des crédits financiers islamiques

«Des produits financiers islamiques permettant aux clients désireux de bénéficier de ce type de prestations de trouver une réponse à leur demande devraient être lancés par le Crédit populaire d'Algérie, à partir de 2018», a annoncé à la presse, M. Boudieb, PDG de la banque, en marge de la cérémonie de signature d’une convention avec le groupe 0. En effet, selon M. Boudieb, le lancement de ce genre de crédits conformes à la charia «est une volonté des autorités publiques de mettre en place, à travers les banques, cette nouvelle formule en direction des personnes qui ne veulent pas déroger aux préceptes de l’islam». Néanmoins, comme il le précise, la concrétisation de ce projet, sur lequel les banques publiques sont en train de travailler, va prendre plusieurs mois. «Il s'agit de produits tout à fait différents des crédits classiques. Actuellement, nous travaillons sur les aspects réglementaires et commerciaux, et ceux relatifs à la gestion des risques de tels produits», dit-il. Pour la mise sur pied de ce produit financier, le CPA a commencé à organiser des cycles de formation et des séminaires, et à faire appel à des bureaux d'études pour l'aider à élaborer cette catégorie de prestations financières. C’est dire que la volonté est là, reste à mettre en place les mécanismes de cette nouvelle formule, somme toute inédite pour les banques publiques.

M. M.