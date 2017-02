Protection civile : 100.000 secouristes de proximitÃ© formÃ©s

Pas moins de 100.000 secouristes de proximité ont été formés à travers le pays dans le cadre du programme "un secouriste dans chaque famille", a-t-on appris hier en marge de la caravane de sensibilisation sur la prévention des dangers de séisme arrivé dans la localité d’Ouled Djellal (Biskra). Lancé en 2010, par la direction générale de la Protection civile, ce programme vise à former les personnes en mesure de fournir les premiers secours en cas de danger survenu au sein de leurs familles et environnement immédiat, ont indiqué les animateurs de la caravane.

Des secouristes de proximité formés ont simulé une intervention à l'occasion de cette caravane installée au centre-ville d’Ouled Djellal. Les candidats pour ce programme de formation sont reçus par l’ensemble des unités de la Protection civile qui leur assurent des cours de formation théorique et pratique aux gestes qui sauvent lors des accidents domestiques, de circulation et même de feux de forêts, a indiqué le chargé de la prévention et de la communication à la direction de la Protection civile de Biskra, le commandant Omar Slatnia. Ces secouristes seront ainsi aptes à se protéger eux-mêmes, protéger les membres de leurs familles et assister autrui en cas d’urgence, a ajouté cet officier.

La caravane a proposé aux visiteurs dans un véhicule pédagogique aménagé une simulation d’un séisme et des conseils à suivre pour réduire les dangers en rapport avec les secousses.

Lancée dimanche dernier, à Biskra en présence du chef de l’exécutif local, la caravane a fait halte dans plusieurs communes dont Meziraâ et Zéribet el Oued. (APS)