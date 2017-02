DÃ©cÃ¨s du jeune Hocine lors du match AlgÃ©rie-Tunisie : La Radieuse solidaire de la famille Abdellaoui

Fidèle à ses traditions de solidarité, la Radieuse s’est déplacée auprès de la famille du regretté Abdellaoui Hocine, un jeune lycéen, décédé dernièrement, suite à un arrêt cardiaque survenu lors de la retransmission du match Algérie-Tunisie, dans le cadre de la CAN du Gabon. L’émotion était encore vive au lycée de Haï Badr (Cité Petit), où la Radieuse avait rencontré la famille et les amis du défunt. La délégation de la Radieuse, présidée par M. Chafi Kada et composée de Belloumi, Megharia, Hansal et Tayeb Foussi, a remis des trophées, des médailles et une aide financière à la famille du regretté supporter, laquelle a remercié ce geste généreux.

Les amis de Abdellaoui n’ont pas manqué de rendre hommage au disparu, lequel était un exemple de sérieux et de bonne éducation. D’ailleurs selon sa sœur, Abdellaoui travaillait dur au lycée et voulait réussir sa scolarité pour devenir pompier.